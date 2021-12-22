Дортмундская "Боруссия" рассматривает два варианта на замену Холанду

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Дортмундская "Боруссия" рассматривает два варианта на замену Холанду

Фото: инстаграм Себастьяна Аллера/Автор неизвестен

Дортмундская "Боруссия" начала поиск нападающего, который может стать заменой норвежского форварда Эрлинга Холанда в случае его продажи летом, сообщает Bild.

По сведениям источника, немецкий клуб проявляет интерес к французу Себастьяну Аллеру ("Аякс") и чеху Патрику Шику ("Байер").

В нынешнем сезоне 27-летний Аллер провел за "Аякс" 23 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал шесть результативных передач. На счету 25-летнего Шика 16 забитых мячей и три голевые передачи в 18 поединках за "Байер".

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