Дортмундская "Боруссия" разгромила "Байер" и другие результаты 4-го тура Бундеслиги
Представляем результаты матчей 4-го тура немецкой Бундеслиги.
"Боруссия Д" - "Байер" 4:0
Голы: Пако Алькасер, 28 - 1:0, Ройс, 50 - 2:0, Геррейру, 83 - 3:0, Ройс, 90 - 4:0
"Боруссия Д": Бюрки, Хакими, Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Дилэйни, Витцель (Вайгль, 78), Ройс, Санчо, Брандт (Азар, 61), Пако Алькасер (Бруун Ларсен, 79).
"Байер": Градецки, Венделл, Та, Бендер, Бендер, Арангис (Аларио, 78), Амири (Бэйли, 46), Хавертц, Баумгартлингер, Бельараби (Диаби, 73), Фолланд.
"Майнц" - "Герта" 2:1
Голы: Квайсон, 40 - 1:0, Груйич, 83 - 1:1, Сен-Жюст, 88 - 2:1
"Майнц": Центнер, Бросински, Сен-Жюст, Аарон Мартин, Ниакате, Фернандеш (Баку, 67), Кунде, Боэтиюс, Латца (Буркардт, 88), Квайсон, Салаи (Онисиво, 76).
"Герта": Ярстейн, Боята (Дилросун, 80), Торунарига, Штарк, Платтенхардт, Шелбред, Дуда (Левен, 69), Лукебакио (Калу, 63), Груйич, Вольф, Зельке.
"Аугсбург" - "Айнтрахт" 2:1
Голы: Рихтер, 35 - 1:0, Нидерлехнер, 43 - 2:0, Пасиенсия, 73 - 2:1
"Аугсбург": Коубек, Макс, Фрамбергер, Едвай, Удуохай, Моравек (Оксфорд, 67), Хедира, Варгас (Хан, 74), Рихтер (Тайгль, 79), Финнбогасон, Нидерлехнер.
"Айнтрахт": Трапп, да Кошта, Абраам, Хинтереггер, Чендлер, Роде (Дост, 65), Хасебе, Соу (Кор, 46), Камада, Пасиенсия, Андре Силва.
"Унион Берлин" - "Вердер" 1:2
Голы: Классен (пен), 5 - 0:1, Андерссон (пен), 14 - 1:1, Фюллькруг, 55 - 1:2
"Унион Берлин": Гикевич, Ленц, Триммель, Фридрих, Суботич, Андрих, Бюльтер, Гентнер (Абдуллахи, 84), Беккер (Гогия, 73), Андерссон, Уджа (Польтер, 67).
"Вердер": Павленка, Ланг, Гебре Селассие, Фридль, Гросс, Шахин, Битенкур (Голлер, 90), Классен, Эггештайн (Писарро, 84), Фюллькруг, Осако (Сарджент, 68).
"Кельн" - "Боруссия М" 0:1
Гол: Плеа, 14 - 0:1
"Кельн": Хорн, Чихос, Борнаув, Эхизибуэ, Хектор, Схири, Дрекслер, Шауб (Риссе, 74), Верстрате (Кайнц, 86), Кордоба, Модест (Теродде, 74).
"Боруссия М": Зоммер, Лайнер, Гинтер, Бенсебайни, Эльведи, Крамер (Штробль, 83), Нойхаус, Закария, Плеа (Херрманн, 87), Тюрам (Бенеш, 78), Эмболо.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|3
|9
|2
|Бавария Мюнхен
|3
|7
|3
|Вольфсбург
|3
|7
|4
|Байер Леверкузен
|3
|7
|5
|Боруссия Дортмунд
|3
|6
|6
|Фрайбург
|3
|6
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|3
|4
|8
|Хоффенхайм
|3
|4
|9
|Шальке
|3
|4
|10
|Унион Берлин
|3
|4
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|13
|Кельн
|3
|3
|14
|Падерборн
|3
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
|16
|Герта
|3
|1
|17
|Вердер Бремен
|2
|0
|18
|Майнц 05
|3
|0