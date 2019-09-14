Дортмундская "Боруссия" разгромила "Байер" и другие результаты 4-го тура Бундеслиги

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Дортмундская "Боруссия" разгромила "Байер" и другие результаты 4-го тура Бундеслиги

Представляем результаты матчей 4-го тура немецкой Бундеслиги.

"Боруссия Д" - "Байер" 4:0

Голы: Пако Алькасер, 28 - 1:0, Ройс, 50 - 2:0, Геррейру, 83 - 3:0, Ройс, 90 - 4:0

"Боруссия Д": Бюрки, Хакими, Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Дилэйни, Витцель (Вайгль, 78), Ройс, Санчо, Брандт (Азар, 61), Пако Алькасер (Бруун Ларсен, 79).

"Байер": Градецки, Венделл, Та, Бендер, Бендер, Арангис (Аларио, 78), Амири (Бэйли, 46), Хавертц, Баумгартлингер, Бельараби (Диаби, 73), Фолланд.


"Майнц" - "Герта" 2:1

Голы: Квайсон, 40 - 1:0, Груйич, 83 - 1:1, Сен-Жюст, 88 - 2:1

"Майнц": Центнер, Бросински, Сен-Жюст, Аарон Мартин, Ниакате, Фернандеш (Баку, 67), Кунде, Боэтиюс, Латца (Буркардт, 88), Квайсон, Салаи (Онисиво, 76).

"Герта": Ярстейн, Боята (Дилросун, 80), Торунарига, Штарк, Платтенхардт, Шелбред, Дуда (Левен, 69), Лукебакио (Калу, 63), Груйич, Вольф, Зельке.


"Аугсбург" - "Айнтрахт" 2:1

Голы: Рихтер, 35 - 1:0, Нидерлехнер, 43 - 2:0, Пасиенсия, 73 - 2:1

"Аугсбург": Коубек, Макс, Фрамбергер, Едвай, Удуохай, Моравек (Оксфорд, 67), Хедира, Варгас (Хан, 74), Рихтер (Тайгль, 79), Финнбогасон, Нидерлехнер.

"Айнтрахт": Трапп, да Кошта, Абраам, Хинтереггер, Чендлер, Роде (Дост, 65), Хасебе, Соу (Кор, 46), Камада, Пасиенсия, Андре Силва.


"Унион Берлин" - "Вердер" 1:2

Голы: Классен (пен), 5 - 0:1, Андерссон (пен), 14 - 1:1, Фюллькруг, 55 - 1:2

"Унион Берлин": Гикевич, Ленц, Триммель, Фридрих, Суботич, Андрих, Бюльтер, Гентнер (Абдуллахи, 84), Беккер (Гогия, 73), Андерссон, Уджа (Польтер, 67).

"Вердер": Павленка, Ланг, Гебре Селассие, Фридль, Гросс, Шахин, Битенкур (Голлер, 90), Классен, Эггештайн (Писарро, 84), Фюллькруг, Осако (Сарджент, 68).


"Кельн" - "Боруссия М" 0:1

Гол: Плеа, 14 - 0:1

"Кельн": Хорн, Чихос, Борнаув, Эхизибуэ, Хектор, Схири, Дрекслер, Шауб (Риссе, 74), Верстрате (Кайнц, 86), Кордоба, Модест (Теродде, 74).

"Боруссия М": Зоммер, Лайнер, Гинтер, Бенсебайни, Эльведи, Крамер (Штробль, 83), Нойхаус, Закария, Плеа (Херрманн, 87), Тюрам (Бенеш, 78), Эмболо.

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2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 3 7
3 Вольфсбург Вольфсбург 3 7
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 3 7
5 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 3 6
6 Фрайбург Фрайбург 3 6
7 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 3 4
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 3 4
9 Шальке Шальке 3 4
10 Унион Берлин Унион Берлин 3 4
11 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 2 3
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 2 3
13 Кельн Кельн 3 3
14 Падерборн Падерборн 3 1
15 Аугсбург Аугсбург 2 1
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