Дортмундская "Боруссия" разгромила "Фрайбург" в 30-м туре Бундеслиги

В матче 30-го тура чемпионата Германии Дортмундская "Боруссия" разгромила "Фрайбург" со счетом 4:0. Победу шмелям принесли голы Джейдона Санчо, Марко Ройса, Марио Гетце и Пако Алькасера.

"Боруссия" по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующей "Баварии" на одно очко. "Фрайбург" остался на 13-й позиции.

"Фрайбург" – "Боруссия" Дортмунд - 0:4 (0:1)

Голы: Санчо, 12 - 0:1, Ройс, 54 - 0:2, Гетце, 79 - 0:3, Алькасер, 87 (с пенальти) - 0:4

"Боруссия" Д: Бюрки, Геррейру (Пулишич, 71), Аканджи, Диалло, Гетце (Пако Алькасер, 80), Санчо, Вольф (Топрак, 56), Витцель, Ройс, Дилэйни, Вайгль.

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