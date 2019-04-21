Дортмундская "Боруссия" разгромила "Фрайбург" в 30-м туре Бундеслиги

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Дортмундская "Боруссия" разгромила "Фрайбург" в 30-м туре Бундеслиги

В матче 30-го тура чемпионата Германии Дортмундская "Боруссия" разгромила "Фрайбург" со счетом 4:0. Победу шмелям принесли голы Джейдона Санчо, Марко Ройса, Марио Гетце и Пако Алькасера.

"Боруссия" по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующей "Баварии" на одно очко. "Фрайбург" остался на 13-й позиции.

"Фрайбург" – "Боруссия" Дортмунд - 0:4 (0:1)
Голы: Санчо, 12 - 0:1, Ройс, 54 - 0:2, Гетце, 79 - 0:3, Алькасер, 87 (с пенальти) - 0:4

"Боруссия" Д: Бюрки, Геррейру (Пулишич, 71), Аканджи, Диалло, Гетце (Пако Алькасер, 80), Санчо, Вольф (Топрак, 56), Витцель, Ройс, Дилэйни, Вайгль.

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1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 30 70
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 29 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 30 61
4 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 29 52
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 30 51
6 Хоффенхайм Хоффенхайм 30 50
7 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 30 48
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 30 46
9 Вольфсбург Вольфсбург 29 45
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 30 37
11 Майнц 05 Майнц 05 30 36
12 Герта Герта 29 35
13 Фрайбург Фрайбург 29 32
14 Аугсбург Аугсбург 30 31
15 Шальке Шальке 30 27
16 Штутгарт Штутгарт 30 21
17 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 30 18
18 Ганновер 96 Ганновер 96 29 14
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