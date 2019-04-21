Дортмундская "Боруссия" разгромила "Фрайбург" в 30-м туре Бундеслиги
В матче 30-го тура чемпионата Германии Дортмундская "Боруссия" разгромила "Фрайбург" со счетом 4:0. Победу шмелям принесли голы Джейдона Санчо, Марко Ройса, Марио Гетце и Пако Алькасера.
"Боруссия" по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующей "Баварии" на одно очко. "Фрайбург" остался на 13-й позиции.
"Фрайбург" – "Боруссия" Дортмунд - 0:4 (0:1)
Голы: Санчо, 12 - 0:1, Ройс, 54 - 0:2, Гетце, 79 - 0:3, Алькасер, 87 (с пенальти) - 0:4
"Боруссия" Д: Бюрки, Геррейру (Пулишич, 71), Аканджи, Диалло, Гетце (Пако Алькасер, 80), Санчо, Вольф (Топрак, 56), Витцель, Ройс, Дилэйни, Вайгль.
Не пропустите: "Бавария" опережает "Реал" в борьбе за Эриксена. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
3
Хет-трик Бензема принес "Реалу" победу над "Атлетиком"
-
Трансфер Азара может обойтись "Реалу" в 120 миллионов евро
-
Сульшер прокомментировал разгром "МЮ" в матче с "Эвертоном"
-
"Урал" обыграл "Рубин" в матче РПЛ
-
Дортмундская "Боруссия" разгромила "Фрайбург" в 30-м туре Бундеслиги
-
1
ПСЖ в 8-й раз в истории стал чемпионом Франции
-
"Манчестер Юнайтед" установил клубный антирекорд в АПЛ
-
В сети появилось ранее неопубликованное детское фото Месси с будущей женой
-
"Ливерпуль" и "Арсенал" поборются за Торгана Азара
-
"Эвертон" уничтожил "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ
-
Семеду: "Не понимаю, почему есть сомнения в уровне Коутиньо"
-
"Хетафе" разгромил "Севилью" и ворвался в зону Лиги Чемпионов (видео голов)
-
Трансфер Погба в "Реал" под угрозой срыва
-
"Реал" - "Атлетик": видеотрансляция матча 33-го тура Примеры
-
"Манчестер Сити" нацелился на "нового Месси"
-
Анри возглавит клуб МЛС
-
"Леванте" - "Эспаньол" - 2:2 (видеообзор матча Примеры)
-
АПЛ объявила о переносе матчей участников еврокубков
-
ЦСКА рассказал о травме Дивеева
-
Сульшер поделился трансферными планами "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|29
|66
|3
|РБ Лейпциг
|30
|61
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|29
|52
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|51
|6
|Хоффенхайм
|30
|50
|7
|Байер Леверкузен
|30
|48
|8
|Вердер Бремен
|30
|46
|9
|Вольфсбург
|29
|45
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|30
|37
|11
|Майнц 05
|30
|36
|12
|Герта
|29
|35
|13
|Фрайбург
|29
|32
|14
|Аугсбург
|30
|31
|15
|Шальке
|30
|27
|16
|Штутгарт
|30
|21
|17
|ФК Нюрнберг
|30
|18
|18
|Ганновер 96
|29
|14