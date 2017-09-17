Дортмундская "Боруссия" разгромила "Кельн"

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Дортмундская "Боруссия" разгромила "Кельн"

В рамках 4-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" одержала победу над "Кельном".

"Боруссия Д" – "Кельн" 5:0

Голы: Филипп, 2 - 1:0, Папастатопулос, 45 - 2:0, Обамеянг (пен), 59 - 3:0, Обамеянг, 60 - 4:0, Филипп, 69 - 5:0

"Боруссия Д": Бюрки, Папастатопулос, Загаду, Пишчек, Топрак, Дауд, Шахин (Вайгль, 67), Ярмоленко (Пулишич, 66), Кастро, Филипп, Обамеянг (Исак, 85).

"Кельн": Хорн, Хорхе Мере, Хорн, Клюнтер, Хайнц, Риссе, Леманн, Хегер (Йойич, 64), Битенкур (Цоллер, 56), Кордоба, Осако (Соренсен, 64).

Предупреждения: Леманн (39), Клюнтер (59), Кордоба (63). | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 4 10
2 Ганновер 96 4 10
3 Бавария Мюнхен 4 9
4 Шальке 4 9
5 Хоффенхайм 4 8
6 РБ Лейпциг 4 7
7 Аугсбург 4 7
8 Гамбург 4 6
9 Штутгарт 4 6
10 Боруссия Менхенгладбах 4 5
11 Герта 4 5
12 Байер Леверкузен 4 4
13 Айнтрахт Франкфурт 4 4
14 Вольфсбург 4 4
15 Майнц 05 4 3
16 Фрайбург 4 2
17 Вердер Бремен 4 1
18 Кельн 4 0
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