Дортмундская "Боруссия" разгромила "РБ Лейпциг" и завоевала Кубок Германии

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Дортмундская "Боруссия" разгромила "РБ Лейпциг" и завоевала Кубок ГерманииФото: twitter.com/bvb

В финальном матче Кубка Германии дортмундская "Боруссия" уверенно разобралась с "РБ Лейпцигом".

"Шмели" в четвертый раз стали обладателем кубка. Лидером по этому показателю остается "Бавария", на счету которой 20 побед в турнире.

"РБ Лейпциг" - "Боруссия" Д 1:4

Голы: Санчо, 5 - 0:1, Холанд, 28 - 0:2, Санчо, 45 - 0:3, Ольмо, 71 - 1:3, Холанд, 87 - 1:4

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Хальстенберг, Упамекано, Мукиеле (Лаймер, 62), Кампль (Форсберг, 62), Забитцер, Айдара (Хенрихс, 70), Ольмо, Хван Хи Чхан (Нкунку, 46), Серлот (Поульсен, 46).

"Боруссия" Д: Бюрки, Хуммельс, Пишчек, Аканджи, Геррейру, Санчо (Менье, 89), Беллингем (Азар, 46), Дауд (Дилэйни, 74), Джан, Ройс (Брандт, 90), Холанд (Рейна, 90).

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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