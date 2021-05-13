Дортмундская "Боруссия" разгромила "РБ Лейпциг" и завоевала Кубок Германии

Фото: twitter.com/bvb

В финальном матче Кубка Германии дортмундская "Боруссия" уверенно разобралась с "РБ Лейпцигом".

"Шмели" в четвертый раз стали обладателем кубка. Лидером по этому показателю остается "Бавария", на счету которой 20 побед в турнире.

"РБ Лейпциг" - "Боруссия" Д 1:4

Голы: Санчо, 5 - 0:1, Холанд, 28 - 0:2, Санчо, 45 - 0:3, Ольмо, 71 - 1:3, Холанд, 87 - 1:4

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Хальстенберг, Упамекано, Мукиеле (Лаймер, 62), Кампль (Форсберг, 62), Забитцер, Айдара (Хенрихс, 70), Ольмо, Хван Хи Чхан (Нкунку, 46), Серлот (Поульсен, 46).

"Боруссия" Д: Бюрки, Хуммельс, Пишчек, Аканджи, Геррейру, Санчо (Менье, 89), Беллингем (Азар, 46), Дауд (Дилэйни, 74), Джан, Ройс (Брандт, 90), Холанд (Рейна, 90).

Читайте также: Чемпионство "Баварии", возвращение "Боруссии" в зону ЛЧ: все результаты 32-го тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru