Дортмундская "Боруссия" разгромила "РБ Лейпциг" и завоевала Кубок Германии
Фото: twitter.com/bvb
В финальном матче Кубка Германии дортмундская "Боруссия" уверенно разобралась с "РБ Лейпцигом".
"Шмели" в четвертый раз стали обладателем кубка. Лидером по этому показателю остается "Бавария", на счету которой 20 побед в турнире.
"РБ Лейпциг" - "Боруссия" Д 1:4
Голы: Санчо, 5 - 0:1, Холанд, 28 - 0:2, Санчо, 45 - 0:3, Ольмо, 71 - 1:3, Холанд, 87 - 1:4
"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Хальстенберг, Упамекано, Мукиеле (Лаймер, 62), Кампль (Форсберг, 62), Забитцер, Айдара (Хенрихс, 70), Ольмо, Хван Хи Чхан (Нкунку, 46), Серлот (Поульсен, 46).
"Боруссия" Д: Бюрки, Хуммельс, Пишчек, Аканджи, Геррейру, Санчо (Менье, 89), Беллингем (Азар, 46), Дауд (Дилэйни, 74), Джан, Ройс (Брандт, 90), Холанд (Рейна, 90).
Читайте также: Чемпионство "Баварии", возвращение "Боруссии" в зону ЛЧ: все результаты 32-го тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Реал" разгромил "Гранаду"
-
7 голов от "Милана", "Наполи" и "Аталанта" не пускают "Ювентус" в топ-4: все результаты 36-го тура Серии А
-
1
"Ливерпуль" одержал победу над "Манчестер Юнайтед" и поднялся в зону еврокубков
-
"Монако" вышел в финал Кубка Франции
-
1
Роналду готовится к возвращению в "Спортинг"
-
Дортмундская "Боруссия" разгромила "РБ Лейпциг" и завоевала Кубок Германии
-
ПСЖ не отказался от подписания Рамоса
-
"Бетис" потерял очки в матче с "Эйбаром"
-
"Наполи" определился с приоритетным кандидатом на пост тренера
-
Стало известно возможное место проведения матча за Суперкубок России
-
Депай пошел на снижение финансовых требований ради перехода в "Барселону"
-
Фанаты "Манчестер Юнайтед" снова проводят акцию против владельцев клуба
-
"Астон Вилла" и "Эвертон" не выявили победителя
-
"Вильярреал" добыл победу над "Вальядолидом"
-
Киевское "Динамо" выиграло Кубок Украины
-
1
Агуэро близок к переходу в "Барселону"
-
Полиция расчищала дорогу к "Олд Траффорд" для автобуса "Ливерпуля"
-
Правительство РФ одобрило законопроект о борьбе с договорными матчами
-
"Краснодар" нацелился на опорника "Крыльев Советов"
-
Зидан сожалеет об аренде Эдегора в "Арсенал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20