В матче 5-го тура чемпионата Германии Дортмундская "Боруссия" разгромила "Шальке" со счетом 3:0. Победу "шмелям" принесли голы Мануэля Аканджи, Эрлинга Холанда и Матса Хуммельса.

"Боруссия" по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. "Шальке" остался в зоне вылета на 17-й позиции.

"Боруссия" Дортмунд - "Шальке" Гельзенкирхен - 3:0 (0:0)

Голы: Аканджи, 55 - 1:0, Холанд, 61 - 2:0, Хуммельс, 78 - 3:0

"Боруссия": Бюрки, Менье (Морей, 80), Аканджи, Хуммельс, Геррейру, Рейна (Пасслак, 71), Дилэйни, Брандт (Ройс, 77), Дауд (Витцель, 71), Санчо (Азар, 77), Холанд.

"Шальке": Реннов, Людевиг, Настасич, Тиав, Очипка, Харит, Бенталеб (Боздоган, 56), Матондо (Раман, 71), Маскарель, Сане, Пасиенсия (Кутуджу, 56).

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