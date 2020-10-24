Дортмундская "Боруссия" разгромила "Шальке"
В матче 5-го тура чемпионата Германии Дортмундская "Боруссия" разгромила "Шальке" со счетом 3:0. Победу "шмелям" принесли голы Мануэля Аканджи, Эрлинга Холанда и Матса Хуммельса.
"Боруссия" по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. "Шальке" остался в зоне вылета на 17-й позиции.
"Боруссия" Дортмунд - "Шальке" Гельзенкирхен - 3:0 (0:0)
Голы: Аканджи, 55 - 1:0, Холанд, 61 - 2:0, Хуммельс, 78 - 3:0
"Боруссия": Бюрки, Менье (Морей, 80), Аканджи, Хуммельс, Геррейру, Рейна (Пасслак, 71), Дилэйни, Брандт (Ройс, 77), Дауд (Витцель, 71), Санчо (Азар, 77), Холанд.
"Шальке": Реннов, Людевиг, Настасич, Тиав, Очипка, Харит, Бенталеб (Боздоган, 56), Матондо (Раман, 71), Маскарель, Сане, Пасиенсия (Кутуджу, 56).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20