Дортмундская "Боруссия" разгромила "Штутгарт"

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Дортмундская "Боруссия" разгромила "Штутгарт"

В матче 29-го тура чемпионата Германии "Боруссия" Дортмунд дома крупно победила "Штутгарт". Победу хозяевам принесли голы Кристиана Пулишича, Миши Батшуайи и Максимилиано Филиппа. После этой встречи "Боруссия" занимает третье место в Бундеслиге, "Штутгарт" занимает девятую позицию.

"Боруссия" Д – "Штутгарт" - 3:0 (1:0)
Голы: Пулишич, 38 - 1:0, Батшуайи, 48 - 2:0, Филипп, 59 - 3:0

"Боруссия" Д: Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер (Толян, 64), Пищек, Топрак, Дауд, Шахин, Ройс (Серхио Гомес, 87), Пулишич, Филипп (Санчо, 80), Батшуайи.

"Штутгарт": Цилер, Бадштубер, Павар, Инсуа, Аого (Озджан, 68), Гентнер, Аскасибар (Мангаля, 88), Томми (Ларсен, 57), Бек, Гинчек, Гомес.

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 29 72
2 Шальке 29 52
3 Боруссия Дортмунд 29 51
4 Айнтрахт Франкфурт 29 46
5 РБ Лейпциг 28 46
6 Байер Леверкузен 28 45
7 Хоффенхайм 29 43
8 Боруссия Менхенгладбах 29 40
9 Штутгарт 29 38
10 Герта 29 36
11 Аугсбург 29 36
12 Вердер Бремен 29 36
13 Ганновер 96 29 35
14 Фрайбург 29 30
15 Вольфсбург 29 29
16 Майнц 05 29 27
17 Гамбург 29 22
18 Кельн 29 21
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