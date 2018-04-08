Дортмундская "Боруссия" разгромила "Штутгарт"

В матче 29-го тура чемпионата Германии "Боруссия" Дортмунд дома крупно победила "Штутгарт". Победу хозяевам принесли голы Кристиана Пулишича, Миши Батшуайи и Максимилиано Филиппа. После этой встречи "Боруссия" занимает третье место в Бундеслиге, "Штутгарт" занимает девятую позицию.

"Боруссия" Д – "Штутгарт" - 3:0 (1:0)

Голы: Пулишич, 38 - 1:0, Батшуайи, 48 - 2:0, Филипп, 59 - 3:0

"Боруссия" Д: Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер (Толян, 64), Пищек, Топрак, Дауд, Шахин, Ройс (Серхио Гомес, 87), Пулишич, Филипп (Санчо, 80), Батшуайи.

"Штутгарт": Цилер, Бадштубер, Павар, Инсуа, Аого (Озджан, 68), Гентнер, Аскасибар (Мангаля, 88), Томми (Ларсен, 57), Бек, Гинчек, Гомес.

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