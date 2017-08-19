Дортмундская "Боруссия" разобралась с "Вольфсбургом" и другие результаты тура

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Дортмундская "Боруссия" разобралась с "Вольфсбургом" и другие результаты тура

Представляем результаты матчей 1-го тура немецкой Бундеслиги.

"Вольфсбург" – "Боруссия Д" 0:3

Голы: Пулишич, 22 - 0:1, Бартра, 27 - 0:2, Обамеянг, 60 - 0:3

"Вольфсбург": Кастельс, Удуохай, Кнохе, Верхаг, Герхардт, Блашчиковски (Димата, 43), Камачо, Базур (Гилавоги, 59), Дидави (Арнольд, 69), Хиндз, Гомес.

"Боруссия Д": Бюрки, Папастатопулос, Загаду (Пасслак, 78), Пишчек, Бартра, Гетце (Дауд, 61), Шахин, Пулишич, Кастро, Филипп, Обамеянг.


"Майнц" – "Ганновер" 0:1 

Гол: Харник, 73 - 0:1

"Майнц": Адлер, Белль, Бросински, Донати, Диалло, Максим (Квайсон, 66), Латца, Де Бласис, Фрай, Фишер (Озтуналы, 66), Муто.

"Ганновер": Чаунер, Тревизан, Хюбнер, Антон, Корб, Швеглер, Клаус, Караман, Остжолек, Фюллькруг (Бакалож, 74), Харник.

Предупреждения: Корб (11), Клаус (21), Швеглер (29), Фрай (41), Остжолек (45), Латца (76).


"Гамбург" – "Аугсбург" 1:0 

Гол: Мюллер, 8 - 1:0

"Гамбург": Матения, Пападопулос, ван Дронгелен, Дикмайер, Мюллер (Хунт, 15), Юнг, Экдаль, Уолас, Костич (Вальдшмидт, 61), Хан, Вуд.

"Аугсбург": Хитц, Гауэлеу, Макс, Фрамбергер, Хинтереггер, Гу Чжа Чхоль, Байер, Каюби, Шмид (Томми, 77), Грегорич (Кордова, 67), Финнбогасон.

Предупреждения: Макс (20), Грегорич (28), ван Дронгелен (37), Пападопулос (49), Хинтереггер (72), Экдаль (80).


"Герта" – "Штутгарт" 2:0

Голы: Лекки, 46 - 1:0, Лекки, 62 - 2:0

"Герта": Ярстейн, Лангкамп, Рекик, Платтенхардт, Вайзер, Лекки, Эссвайн (Штарк, 68), Дарида, Шелбред, Ибишевич, Калу (Харагути, 76).

"Штутгарт": Цилер, Каминьски, Павар, Аилтон (Аого, 63), Аколо (Донис, 76), Циммерманн (Бадштубер, 68), Гентнер, Мангаля, Брекало, Теродде, Асано.

Предупреждения: Вайзер (73), Харагути (78).


"Хоффенхайм" – "Вердер" 1:0

Гол: Крамарич, 84 - 1:0

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Хюбнер, Толян, Демирбай, Цубер, Гайгер (Полянски, 74), Нордтвейт, Амири (Крамарич, 64), Салаи, Ут (Гнабри, 67).

"Вердер": Павленка, Бауэр, Сане, Аугустинссон, Велькович, Бартельс (Гондорф, 75), Кайнц (Баргфреде, 67), Дилэйни, Эггештайн, Гебре Селассие, Крузе.

Предупреждения: Бауэр (26), Салаи (66), Эггештайн (78), Гондорф (81). | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 1 3
2 Бавария Мюнхен 1 3
3 Герта 1 3
4 Шальке 1 3
5 Ганновер 96 1 3
6 Гамбург 1 3
7 Хоффенхайм 1 3
8 Боруссия Менхенгладбах 0 0
9 Айнтрахт Франкфурт 0 0
10 Фрайбург 0 0
11 Кельн 0 0
12 Аугсбург 1 0
13 Майнц 05 1 0
14 Вердер Бремен 1 0
15 Байер Леверкузен 1 0
16 РБ Лейпциг 1 0
17 Штутгарт 1 0
18 Вольфсбург 1 0
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