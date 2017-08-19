Дортмундская "Боруссия" разобралась с "Вольфсбургом" и другие результаты тура
Представляем результаты матчей 1-го тура немецкой Бундеслиги.
"Вольфсбург" – "Боруссия Д" 0:3
Голы: Пулишич, 22 - 0:1, Бартра, 27 - 0:2, Обамеянг, 60 - 0:3
"Вольфсбург": Кастельс, Удуохай, Кнохе, Верхаг, Герхардт, Блашчиковски (Димата, 43), Камачо, Базур (Гилавоги, 59), Дидави (Арнольд, 69), Хиндз, Гомес.
"Боруссия Д": Бюрки, Папастатопулос, Загаду (Пасслак, 78), Пишчек, Бартра, Гетце (Дауд, 61), Шахин, Пулишич, Кастро, Филипп, Обамеянг.
"Майнц" – "Ганновер" 0:1
Гол: Харник, 73 - 0:1
"Майнц": Адлер, Белль, Бросински, Донати, Диалло, Максим (Квайсон, 66), Латца, Де Бласис, Фрай, Фишер (Озтуналы, 66), Муто.
"Ганновер": Чаунер, Тревизан, Хюбнер, Антон, Корб, Швеглер, Клаус, Караман, Остжолек, Фюллькруг (Бакалож, 74), Харник.
Предупреждения: Корб (11), Клаус (21), Швеглер (29), Фрай (41), Остжолек (45), Латца (76).
"Гамбург" – "Аугсбург" 1:0
Гол: Мюллер, 8 - 1:0
"Гамбург": Матения, Пападопулос, ван Дронгелен, Дикмайер, Мюллер (Хунт, 15), Юнг, Экдаль, Уолас, Костич (Вальдшмидт, 61), Хан, Вуд.
"Аугсбург": Хитц, Гауэлеу, Макс, Фрамбергер, Хинтереггер, Гу Чжа Чхоль, Байер, Каюби, Шмид (Томми, 77), Грегорич (Кордова, 67), Финнбогасон.
Предупреждения: Макс (20), Грегорич (28), ван Дронгелен (37), Пападопулос (49), Хинтереггер (72), Экдаль (80).
"Герта" – "Штутгарт" 2:0
Голы: Лекки, 46 - 1:0, Лекки, 62 - 2:0
"Герта": Ярстейн, Лангкамп, Рекик, Платтенхардт, Вайзер, Лекки, Эссвайн (Штарк, 68), Дарида, Шелбред, Ибишевич, Калу (Харагути, 76).
"Штутгарт": Цилер, Каминьски, Павар, Аилтон (Аого, 63), Аколо (Донис, 76), Циммерманн (Бадштубер, 68), Гентнер, Мангаля, Брекало, Теродде, Асано.
Предупреждения: Вайзер (73), Харагути (78).
"Хоффенхайм" – "Вердер" 1:0
Гол: Крамарич, 84 - 1:0
"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Хюбнер, Толян, Демирбай, Цубер, Гайгер (Полянски, 74), Нордтвейт, Амири (Крамарич, 64), Салаи, Ут (Гнабри, 67).
"Вердер": Павленка, Бауэр, Сане, Аугустинссон, Велькович, Бартельс (Гондорф, 75), Кайнц (Баргфреде, 67), Дилэйни, Эггештайн, Гебре Селассие, Крузе.
Предупреждения: Бауэр (26), Салаи (66), Эггештайн (78), Гондорф (81). | http://soccernews.ru
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"Верона" – "Наполи" - 1:3 (обзор)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|1
|3
|2
|Бавария Мюнхен
|1
|3
|3
|Герта
|1
|3
|4
|Шальке
|1
|3
|5
|Ганновер 96
|1
|3
|6
|Гамбург
|1
|3
|7
|Хоффенхайм
|1
|3
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|0
|0
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|0
|0
|10
|Фрайбург
|0
|0
|11
|Кельн
|0
|0
|12
|Аугсбург
|1
|0
|13
|Майнц 05
|1
|0
|14
|Вердер Бремен
|1
|0
|15
|Байер Леверкузен
|1
|0
|16
|РБ Лейпциг
|1
|0
|17
|Штутгарт
|1
|0
|18
|Вольфсбург
|1
|0