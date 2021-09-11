Дортмундская "Боруссия" с хоккейным счетом победила "Байер"

Теги боруссия дортмундбайер леверкузен

Дортмундская "Боруссия" с хоккейным счетом победила "Байер"

Фото: инстаграм "Боруссии" Дортмунд/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на выезде обыграла леверкузенский "Байер" со счетом 4:3.

Победу гостям принесли дубль Эрлинга Холанда, а также голы Юлиана Брандта и Рафаэла Геррейру. В составе "аптекарей" отличились Флориан Виртц, Патрик Шик и Мусса Диаби.

"Боруссия", набрав девять очков, вышла на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. "Байер" с семью очками опустился на пятую позицию.

"Байер" Леверкузен – "Боруссия" Дортмунд - 3:4 (2:1)
Голы: Виртц, 9 - 1:0, Холанд, 37 - 1:1, Шик, 45 - 2:1, Брандт, 49 - 2:2, Диаби, 55 - 3:2, Геррейру, 71 - 3:3, Холанд, 77 (с пенальти) - 3:4

"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Коссуну, Баккер, Демирбай (Бельараби, 79), Андрих, Виртц, Шик (Аларио, 78), Диаби, Паулиньо (Адли, 63).

"Боруссия": Кобель, Менье, Аканджи, Понграчич (Хуммельс, 84), Геррейру, Витцель (Мален, 65), Брандт, Дауд, Беллингем, Ройс, Холанд.

Не пропустите: "Челси" готов совершить обмен игроками с "Баварией". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ без Месси и Неймара разгромил "Клермон"

ПСЖ без Месси и Неймара разгромил "Клермон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов