Дортмундская "Боруссия" с хоккейным счетом победила "Байер"

Фото: инстаграм "Боруссии" Дортмунд/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на выезде обыграла леверкузенский "Байер" со счетом 4:3.

Победу гостям принесли дубль Эрлинга Холанда, а также голы Юлиана Брандта и Рафаэла Геррейру. В составе "аптекарей" отличились Флориан Виртц, Патрик Шик и Мусса Диаби.

"Боруссия", набрав девять очков, вышла на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. "Байер" с семью очками опустился на пятую позицию.

"Байер" Леверкузен – "Боруссия" Дортмунд - 3:4 (2:1)

Голы: Виртц, 9 - 1:0, Холанд, 37 - 1:1, Шик, 45 - 2:1, Брандт, 49 - 2:2, Диаби, 55 - 3:2, Геррейру, 71 - 3:3, Холанд, 77 (с пенальти) - 3:4

"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Коссуну, Баккер, Демирбай (Бельараби, 79), Андрих, Виртц, Шик (Аларио, 78), Диаби, Паулиньо (Адли, 63).

"Боруссия": Кобель, Менье, Аканджи, Понграчич (Хуммельс, 84), Геррейру, Витцель (Мален, 65), Брандт, Дауд, Беллингем, Ройс, Холанд.

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