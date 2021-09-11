Дортмундская "Боруссия" с хоккейным счетом победила "Байер"
Фото: инстаграм "Боруссии" Дортмунд/Автор неизвестен
В матче 4-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на выезде обыграла леверкузенский "Байер" со счетом 4:3.
Победу гостям принесли дубль Эрлинга Холанда, а также голы Юлиана Брандта и Рафаэла Геррейру. В составе "аптекарей" отличились Флориан Виртц, Патрик Шик и Мусса Диаби.
"Боруссия", набрав девять очков, вышла на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. "Байер" с семью очками опустился на пятую позицию.
"Байер" Леверкузен – "Боруссия" Дортмунд - 3:4 (2:1)
Голы: Виртц, 9 - 1:0, Холанд, 37 - 1:1, Шик, 45 - 2:1, Брандт, 49 - 2:2, Диаби, 55 - 3:2, Геррейру, 71 - 3:3, Холанд, 77 (с пенальти) - 3:4
"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Коссуну, Баккер, Демирбай (Бельараби, 79), Андрих, Виртц, Шик (Аларио, 78), Диаби, Паулиньо (Адли, 63).
"Боруссия": Кобель, Менье, Аканджи, Понграчич (Хуммельс, 84), Геррейру, Витцель (Мален, 65), Брандт, Дауд, Беллингем, Ройс, Холанд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20