Дортмундская "Боруссия" с хоккейным счетом победила "Унион"
Фото: инстаграм дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен
В матче 5-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на своем поле обыграла берлинский "Унион" со счетом 4:2.
Победу дортмундцам принесли дубль Эрлинга Холанда, а также гол Рафаэла Геррейру и автогол Марвина Фридриха. В составе гостей отличились Макс Крузе и Андреас Фогльзаммер.
"Боруссия", набрав 12 очков, вышла на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. "Унион" с шестью очками остался на 8-й позиции.
"Боруссия" Дортмунд – "Унион" Берлин - 4:2 (2:0)
Голы: Геррейру, 10 - 1:0, Холанд, 24 - 2:0, Фридрих, 52 (автогол) - 3:0, Крузе, 57 (с пенальти) - 3:1, Фогльзаммер, 82 - 3:2, Холанд, 83 - 4:2
"Боруссия": Кобель, Менье, Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Витцель, Дауд (Азар, 84), Беллингем, Ройс, Мален (Вольф, 73), Холанд.
"Унион": Люте, Рюэрсон, Кнохе, Фридрих, Баумгартль (Эндо, 77), Гиссельманн, Хедира (Харагути, 71), Озтуналы (Тойхерт, 55), Премель, Крузе (Фогльзаммер, 77), Авонийи (Беренс, 55).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20