Дортмундская "Боруссия" с хоккейным счетом победила "Унион"

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Дортмундская "Боруссия" с хоккейным счетом победила "Унион"

Фото: инстаграм дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на своем поле обыграла берлинский "Унион" со счетом 4:2.

Победу дортмундцам принесли дубль Эрлинга Холанда, а также гол Рафаэла Геррейру и автогол Марвина Фридриха. В составе гостей отличились Макс Крузе и Андреас Фогльзаммер.

"Боруссия", набрав 12 очков, вышла на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. "Унион" с шестью очками остался на 8-й позиции.

"Боруссия" Дортмунд – "Унион" Берлин - 4:2 (2:0)
Голы: Геррейру, 10 - 1:0, Холанд, 24 - 2:0, Фридрих, 52 (автогол) - 3:0, Крузе, 57 (с пенальти) - 3:1, Фогльзаммер, 82 - 3:2, Холанд, 83 - 4:2

"Боруссия": Кобель, Менье, Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Витцель, Дауд (Азар, 84), Беллингем, Ройс, Мален (Вольф, 73), Холанд.

"Унион": Люте, Рюэрсон, Кнохе, Фридрих, Баумгартль (Эндо, 77), Гиссельманн, Хедира (Харагути, 71), Озтуналы (Тойхерт, 55), Премель, Крузе (Фогльзаммер, 77), Авонийи (Беренс, 55).

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3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
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