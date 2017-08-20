Дортмундская "Боруссия" сделала заявление по Обамеянгу

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк сообщил, что форвард Пьер-Эмерик Обамеянг остается в команде.

"Вопрос закрыт. В последние месяцы мы были с Пьером-Эмериком предельно открыты. Трансферное окно было открыто достаточно долго, но мы не смогли согласовать его продажу, поэтому момент для него упущен. Теперь мы с нетерпением ждем решения поставленных задач перед командой вместе с ним в составе" - приводит слова Цорка Football Italia.

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