Дортмундская "Боруссия" сделала заявление по Обамеянгу

Теги боруссия дортмундпьер-эмерик обамеянг

Дортмундская "Боруссия" сделала заявление по Обамеянгу

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк сообщил, что форвард Пьер-Эмерик Обамеянг остается в команде.

"Вопрос закрыт. В последние месяцы мы были с Пьером-Эмериком предельно открыты. Трансферное окно было открыто достаточно долго, но мы не смогли согласовать его продажу, поэтому момент для него упущен. Теперь мы с нетерпением ждем решения поставленных задач перед командой вместе с ним в составе" - приводит слова Цорка Football Italia.

Читайте также: Цорк: "У нас четкая позиция по поводу Дембеле". | http://soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Отомстить за унижение: "Манчестер Сити" готовится к приезду "Эвертона"

Отомстить за унижение: "Манчестер Сити" готовится к приезду "Эвертона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 1 3
2 Бавария Мюнхен 1 3
3 Герта 1 3
4 Шальке 1 3
5 Ганновер 96 1 3
6 Боруссия Менхенгладбах 1 3
7 Гамбург 1 3
8 Хоффенхайм 1 3
9 Айнтрахт Франкфурт 1 1
10 Фрайбург 1 1
11 Аугсбург 1 0
12 Кельн 1 0
13 Майнц 05 1 0
14 Вердер Бремен 1 0
15 Байер Леверкузен 1 0
16 РБ Лейпциг 1 0
17 Штутгарт 1 0
18 Вольфсбург 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов