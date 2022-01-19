Дортмундская "Боруссия" сенсационно вылетела из Кубка Германии

Фото: инстаграм дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

Действующий обладатель Кубка Германии дортмундская "Боруссия" в матче 1/8 финала проиграла клубу второй Бундеслиги "Санкт-Паули" и вылетела из турнира.

Победу хозяевам принесли гол Этьена Аменьидо и автогол Акселя Витцель. В составе дортмундцев отличился Эрлинг Холанд.

"Санкт-Паули" – "Боруссия" Д - 2:1 (2:0)

Голы: Аменьидо, 4 - 1:0, Витцель, 40 (автогол) - 2:0, Холанд, 58 (с пенальти) - 2:1

"Санкт-Паули": Смарш, Ульссон (Цандер, 75), Лоуренс, Медич, Пакярада, Ирвайн, Смит, Хартель, Бекер, Бургшталлер (Макенок, 90), Аменьидо (Диттген, 74).

"Боруссия": Кобель, Менье, Хуммельс, Аканджи (Загаду, 76), Геррейру, Витцель (Мукоко, 90), Брандт, Беллингем, Азар (Мален, 65), Ройс, Холанд.

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