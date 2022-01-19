Дортмундская "Боруссия" сенсационно вылетела из Кубка Германии

Теги боруссия дортмундсанкт-паули

Дортмундская "Боруссия" сенсационно вылетела из Кубка Германии

Фото: инстаграм дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

Действующий обладатель Кубка Германии дортмундская "Боруссия" в матче 1/8 финала проиграла клубу второй Бундеслиги "Санкт-Паули" и вылетела из турнира.

Победу хозяевам принесли гол Этьена Аменьидо и автогол Акселя Витцель. В составе дортмундцев отличился Эрлинг Холанд.

"Санкт-Паули" – "Боруссия" Д - 2:1 (2:0)
Голы: Аменьидо, 4 - 1:0, Витцель, 40 (автогол) - 2:0, Холанд, 58 (с пенальти) - 2:1

"Санкт-Паули": Смарш, Ульссон (Цандер, 75), Лоуренс, Медич, Пакярада, Ирвайн, Смит, Хартель, Бекер, Бургшталлер (Макенок, 90), Аменьидо (Диттген, 74).

"Боруссия": Кобель, Менье, Хуммельс, Аканджи (Загаду, 76), Геррейру, Витцель (Мукоко, 90), Брандт, Беллингем, Азар (Мален, 65), Ройс, Холанд.

Не пропустите: "Марсель" усилился опытным защитником "Арсенала". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" одержал крупную победу в Кубке Италии

"Ювентус" одержал крупную победу в Кубке Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов