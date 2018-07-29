Дортмундская "Боруссия" согласовала переход игрока сборной Бельгии



Бельгийский полузащитник "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Аксель Витсель перейдет в дортмундскую "Боруссию", сообщает RTBF.

По сведениям издания, в понедельник футболист пройдет медицинское обследование в немецком клубе. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

Стоит отметить, что "Боруссия" в борьбе за 29-летнего Витселя опередила ПСЖ.

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