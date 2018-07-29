Дортмундская "Боруссия" согласовала переход игрока сборной Бельгии

Теги боруссия дортмундаксель витсельтяньцзинь цюаньцзянь

Дортмундская "Боруссия" согласовала переход игрока сборной Бельгии
Бельгийский полузащитник "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Аксель Витсель перейдет в дортмундскую "Боруссию", сообщает RTBF.

По сведениям издания, в понедельник футболист пройдет медицинское обследование в немецком клубе. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро. 

Стоит отметить, что "Боруссия" в борьбе за 29-летнего Витселя опередила ПСЖ.

Не пропустите: Хамес не исключил подписания долгосрочного контракта с "Баварией". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Последний шанс не опозориться: ПСЖ сыграет с "Атлетико" в рамках Международного кубка чемпионов

Последний шанс не опозориться: ПСЖ сыграет с "Атлетико" в рамках Международного кубка чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов