Дортмундская "Боруссия" согласовала первый летний трансфер

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Дортмундская "Боруссия" согласовала первый летний трансфер

Дортмундская "Боруссия" согласовала первый летний трансфер, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, по окончании сезона к "шмелям" присоединится защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер.

Стороны уже договорились о подписании контракта. Напомним, что швейцарский фулбек в июне станет свободным агентом, поэтому достанется "Боруссии" бесплатно.

Не пропустите: Лихтштайнер анонсировал свой уход из "Ювентуса". | http://soccernews.ru

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