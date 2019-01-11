Дортмундская "Боруссия" согласовала первый зимний входящий трансфер

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Дортмундская "Боруссия" согласовала первый зимний входящий трансфер

Дортмундская "Боруссия" согласовала первую входящую сделку в текущее трансферное окно, сообщает Bild.

По сведениям издания, "шмели" договорились о переходе защитника "Бока Хуниорс" Леонардо Балерди. За 19-летнего аргентинца немецкий клуб заплатит 16 миллионов евро.

Латиноамериканский центрбек заключит с "Боруссией" контракт до лета 2023 года. Ожидается, что футболист прибудет в расположение новой команды в начале следующей недели.

Напомним, что дортмундцы вынуждены были искать нового игрока обороны в связи с серьёзной травмой Мануэля Аканджи.

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" вступила в борьзу за Азара. | http://soccernews.ru

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