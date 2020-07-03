Дортмундская "Боруссия" согласовала трансфер английского таланта
Дортмундская "Боруссия" договорилась о приобретении полузащитника "Бирмингема" Джуда Беллингема.
По информации Bild, "шмели" заплатят за перспективного англичанина 23 миллиона евро.
17-летний хавбек заключит с немецким клубом контракт до июня 2025 года.
На Беллингема также претендовал "Манчестер Юнайтед", но "Боруссия" оказалась убедительнее в переговорах.
Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" представила новую домашнюю форму на следующий сезон. | http://soccernews.ru
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|Манчестер Юнайтед
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|6
|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|27
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|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
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|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|28
|16
|Борнмут
|27
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|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
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