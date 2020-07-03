Дортмундская "Боруссия" согласовала трансфер английского таланта

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Дортмундская "Боруссия" согласовала трансфер английского таланта

Дортмундская "Боруссия" договорилась о приобретении полузащитника "Бирмингема" Джуда Беллингема.

По информации Bild, "шмели" заплатят за перспективного англичанина 23 миллиона евро.

17-летний хавбек заключит с немецким клубом контракт до июня 2025 года.

На Беллингема также претендовал "Манчестер Юнайтед", но "Боруссия" оказалась убедительнее в переговорах.

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" представила новую домашнюю форму на следующий сезон. | http://soccernews.ru
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