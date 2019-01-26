Дортмундская "Боруссия" сокрушила "Ганновер" и другие результаты 19-го тура Бундеслиги

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Дортмундская "Боруссия" сокрушила "Ганновер" и другие результаты 19-го тура Бундеслиги

В рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги состоялись пять матчей. Победы синхронно одержали обе "Боруссии", "Хоффенхайм", "Байер" и "Майнц".

"Боруссия М" – "Аугсбург" - 2:0

Голы: Вендт, 78 - 1:0, Херрманн, 90 - 2:0.

"Боруссия М": Зоммер, Гинтер, Вендт, Ланг, Эльведи, Хофманн, Штробль, Нойхаус (Кюизанс, 64), Траоре (Херрманн, 77), Плеа (Закария, 84), Штиндль.

"Аугсбург": Кобель, Данзо, Макс (Тайгль, 67), Стафилидис, Хинтереггер, Моравек, Байер (Грегорич, 82), Хедира, Хан, Шмид, Финнбогасон (Кордова, 73).
 

"Боруссия Д" – "Ганновер" - 5:1

Голы: Хакими, 24 - 1:0, Ройс, 60 - 2:0, Гётце, 62 - 3:0, Геррейру, 67 - 4:0, Бакалож, 86 - 4:1, Витсель, 90 - 5:1.

"Боруссия Д": Бюрки, Диалло, Хакими, Пищек (Шмельцер, 70), Геррейру, Витсель, Вайгль, Гётце (Пако Алькасер, 66), Санчо, Ройс, Дилэйни (Дауд, 79).

"Ганновер": Эссер, Акпогума, Виммер, Альборноз, Антон, Саренрен-Базее (Асано, 43), Бакалож, Мюллер (Дирссен, 75), Фоссум, Остжолек, Вайдандт (Хаджич, 84).
 

"Вольфсбург" – "Байер" - 0:3

Голы: Хавертц, 45 (пенальти) - 0:1, Фолланд, 62 - 0:2, Брандт, 88 - 0:3.

"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт, Реджбечай (Брекало, 63), Арнольд, Штеффен, Виллиам (Клаус, 77), Вегорст, Мехмеди (Малли, 28).

"Байер": Градецки, Бендер, Та, Венделл (Вайзер, 78), Бендер, Бельараби, Арангис, Брандт, Хавертц, Бэйли (Баумгартлингер, 77), Фолланд.
 

"Майнц" – "Нюрнберг" - 2:1

Голы: Бросински, 12 (пенальти) - 1:0, Марграйттер, 43 - 1:1, Квайсон, 73 - 2:1.

"Майнц": Мюллер, Белль, Аарон Мартин, Бросински, Хак, Гбамен, Кунде, Боэтиюс, Озтуналы (Максим, 54), Квайсон (Латца, 79), Матета (Уджа, 82).

"Нюрнберг": Матения, Марграйттер, Ляйбольд, Валентини, Эвертон, Петрак (Керк, 87), Беренс, Мисидьян, Матеус Перейра (Левен, 66), Паласиос-Мартинес, Зреляк.
 

"Фрайбург" – "Хоффенхайм" - 2:4

Голы: Жоэлинтон, 19 - 0:1, Хелер, 42 - 1:1, Крамарич, 59 (пенальти) - 1:2, Крамарич, 72 - 1:3, Нидерлехнер, 77 - 2:3, Демирбай, 85 - 2:4.

"Фрайбург": Шволов, Кох, Хайнц, Гюнтер, Гульде, Гондорф (Раве, 75), Хаберер, Франтц, Штенцель (Нидерлехнер, 66), Хелер (Вальдшмидт, 65), Петерсен.

"Хоффенхайм": Бауманн, Хюбнер, Фогт, Кадержабек, Шульц (Бренет, 89), Гайгер (Амири, 77), Гриллич, Демирбай, Крамарич, Жоэлинтон, Салаи (Пош, 64).

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Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 18 45
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 18 39
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 18 36
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 18 31
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 18 30
6 Вольфсбург Вольфсбург 18 28
7 Герта Герта 19 28
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 18 25
9 Вердер Бремен Вердер Бремен 18 25
10 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 18 24
11 Майнц 05 Майнц 05 18 24
12 Шальке Шальке 19 22
13 Фрайбург Фрайбург 18 21
14 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 18 21
15 Аугсбург Аугсбург 18 15
16 Штутгарт Штутгарт 18 14
17 Ганновер 96 Ганновер 96 18 11
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 18 11
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