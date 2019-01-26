Дортмундская "Боруссия" сокрушила "Ганновер" и другие результаты 19-го тура Бундеслиги
В рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги состоялись пять матчей. Победы синхронно одержали обе "Боруссии", "Хоффенхайм", "Байер" и "Майнц".
"Боруссия М" – "Аугсбург" - 2:0
Голы: Вендт, 78 - 1:0, Херрманн, 90 - 2:0.
"Боруссия М": Зоммер, Гинтер, Вендт, Ланг, Эльведи, Хофманн, Штробль, Нойхаус (Кюизанс, 64), Траоре (Херрманн, 77), Плеа (Закария, 84), Штиндль.
"Аугсбург": Кобель, Данзо, Макс (Тайгль, 67), Стафилидис, Хинтереггер, Моравек, Байер (Грегорич, 82), Хедира, Хан, Шмид, Финнбогасон (Кордова, 73).
"Боруссия Д" – "Ганновер" - 5:1
Голы: Хакими, 24 - 1:0, Ройс, 60 - 2:0, Гётце, 62 - 3:0, Геррейру, 67 - 4:0, Бакалож, 86 - 4:1, Витсель, 90 - 5:1.
"Боруссия Д": Бюрки, Диалло, Хакими, Пищек (Шмельцер, 70), Геррейру, Витсель, Вайгль, Гётце (Пако Алькасер, 66), Санчо, Ройс, Дилэйни (Дауд, 79).
"Ганновер": Эссер, Акпогума, Виммер, Альборноз, Антон, Саренрен-Базее (Асано, 43), Бакалож, Мюллер (Дирссен, 75), Фоссум, Остжолек, Вайдандт (Хаджич, 84).
"Вольфсбург" – "Байер" - 0:3
Голы: Хавертц, 45 (пенальти) - 0:1, Фолланд, 62 - 0:2, Брандт, 88 - 0:3.
"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт, Реджбечай (Брекало, 63), Арнольд, Штеффен, Виллиам (Клаус, 77), Вегорст, Мехмеди (Малли, 28).
"Байер": Градецки, Бендер, Та, Венделл (Вайзер, 78), Бендер, Бельараби, Арангис, Брандт, Хавертц, Бэйли (Баумгартлингер, 77), Фолланд.
"Майнц" – "Нюрнберг" - 2:1
Голы: Бросински, 12 (пенальти) - 1:0, Марграйттер, 43 - 1:1, Квайсон, 73 - 2:1.
"Майнц": Мюллер, Белль, Аарон Мартин, Бросински, Хак, Гбамен, Кунде, Боэтиюс, Озтуналы (Максим, 54), Квайсон (Латца, 79), Матета (Уджа, 82).
"Нюрнберг": Матения, Марграйттер, Ляйбольд, Валентини, Эвертон, Петрак (Керк, 87), Беренс, Мисидьян, Матеус Перейра (Левен, 66), Паласиос-Мартинес, Зреляк.
"Фрайбург" – "Хоффенхайм" - 2:4
Голы: Жоэлинтон, 19 - 0:1, Хелер, 42 - 1:1, Крамарич, 59 (пенальти) - 1:2, Крамарич, 72 - 1:3, Нидерлехнер, 77 - 2:3, Демирбай, 85 - 2:4.
"Фрайбург": Шволов, Кох, Хайнц, Гюнтер, Гульде, Гондорф (Раве, 75), Хаберер, Франтц, Штенцель (Нидерлехнер, 66), Хелер (Вальдшмидт, 65), Петерсен.
"Хоффенхайм": Бауманн, Хюбнер, Фогт, Кадержабек, Шульц (Бренет, 89), Гайгер (Амири, 77), Гриллич, Демирбай, Крамарич, Жоэлинтон, Салаи (Пош, 64).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|18
|45
|2
|Бавария Мюнхен
|18
|39
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|18
|36
|4
|РБ Лейпциг
|18
|31
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|18
|30
|6
|Вольфсбург
|18
|28
|7
|Герта
|19
|28
|8
|Хоффенхайм
|18
|25
|9
|Вердер Бремен
|18
|25
|10
|Байер Леверкузен
|18
|24
|11
|Майнц 05
|18
|24
|12
|Шальке
|19
|22
|13
|Фрайбург
|18
|21
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|18
|21
|15
|Аугсбург
|18
|15
|16
|Штутгарт
|18
|14
|17
|Ганновер 96
|18
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|18
|11