Дортмундская "Боруссия" соскучилась по своим болельщикам

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Дортмундская "Боруссия" соскучилась по своим болельщикам

Дортмундская "Боруссия" заявила, что соскучилась по своим болельщикам за время приостановки чемпионата из-за коронавируса.

Клуб опубликовал видео, в котором на пустом стадионе "Сигнал Идуна Парк" играет знаменитая песня "You’ll Never Walk Alone".

"Мы скучаем по этому. И, прежде всего, по вам", - заявили в клубе.

После 25 туров "шмели" идут в Бундеслиге на втором месте, отставая от "Баварии" на 4 очка.

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

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