Дортмундская "Боруссия" соскучилась по своим болельщикам
Дортмундская "Боруссия" заявила, что соскучилась по своим болельщикам за время приостановки чемпионата из-за коронавируса.
Клуб опубликовал видео, в котором на пустом стадионе "Сигнал Идуна Парк" играет знаменитая песня "You’ll Never Walk Alone".
#YNWA— Borussia Dortmund (@BVB) March 20, 2020
Wir vermissen es. Und vor allem: EUCH! pic.twitter.com/N9jVRHkpYy
"Мы скучаем по этому. И, прежде всего, по вам", - заявили в клубе.
После 25 туров "шмели" идут в Бундеслиге на втором месте, отставая от "Баварии" на 4 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16