Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Айнтрахтом", "Байер" разгромил менхенгладбахскую "Боруссию" и другие результаты
Представляем результаты 9-го тура немецкой Бундеслиги.
"Айнтрахт" – "Боруссия" Д 2:2
Голы: Шахин, 18 - 061, Филипп, 57 - 0:2, Аллер (пен), 64 - 1:2, Вольф, 68 - 2:2
"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Виллемс, Чендлер (Сальседо, 37), Русс (Хргота, 59), Гачинович, Хасебе, Вольф (Таватха, 76), Боатенг, Ребич, Аллер.
"Боруссия" Д: Бюрки, Бартра, Суботич, Толян, Кастро (Кагава, 58), Гетце, Вайгль (Загаду, 58), Пулишич, Шахин, Филипп (Санчо, 84), Обамеянг.
Предупреждения: Гачинович (41), Вайгль (45), Бюрки (63), Бартра (90).
"Аугсбург" – "Ганновер" 1:2
Голы: Грегорич, 33 - 1:0, Фюллькруг, 76 - 1:1, Фюллькруг, 89 - 1:2
"Аугсбург": Хитц, Гауэлеу, Макс, Опаре, Данзо, Хедира (Моравек, 89), Байер, Каюби, Шмид (Хеллер, 72), Грегорич, Финнбогасон (Гу Чжа Чхоль, 72).
"Ганновер": Чаунер, Антон, Остжолек, Корб, Сане, Фоссум (Фюллькруг, 64), Швеглер (Майер, 75), Бебу, Караман (Бакалож, 46), Харник, Жонатас.
Предупреждения: Хедира (17), Жонатас (17), Караман (24).
"Боруссия" М – "Байер" 1:5
Голы: Джонсон, 7 - 1:0, Бендер, 48 - 1:1, Бэйли, 59 - 1:2, Брандт, 61 - 1:3, Фолланд, 69 - 1:4, Похьянпало, 81 - 1:5
"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Вендт, Эльведи, Вестергор, Кюизанс (Хофманн, 66), Закария, Джонсон (Траоре, 65), Азар, Штиндль (Херрманн, 84), Раффаэл.
"Байер": Лено, Та, Венделл, Рецос, Хавертц, Бендер, Баумгартлингер, Бендер, Бэйли (Бельараби, 84), Фолланд (Похьянпало, 79), Аларио (Брандт, 46).
Предупреждения: Эльведи (41), Вестергор (49), Закария (65).
"РБ Лейпциг" – "Штутгарт" 1:0
Гол: Забитцер, 23 - 1:0
"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Бернардо, Клостерманн, Конате, Кейта (Кампль, 63), Демме, Забитцер, Форсберг (Лаймер, 73), Вернер (Огюстен, 61), Поульсен.
"Штутгарт": Цилер, Баумгартль, Бадштубер, Павар, Инсуа, Аскасибар, Мангаля, Бек (Брекало, 75), Аого (Бурнич, 10), Асано (Аколо, 65), Теродде.
Предупреждение: Теродде (89). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|9
|20
|2
|Бавария Мюнхен
|9
|20
|3
|РБ Лейпциг
|9
|19
|4
|Шальке
|9
|16
|5
|Хоффенхайм
|8
|15
|6
|Ганновер 96
|9
|15
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|9
|14
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|9
|14
|9
|Байер Леверкузен
|9
|12
|10
|Аугсбург
|9
|12
|11
|Майнц 05
|9
|10
|12
|Штутгарт
|9
|10
|13
|Герта
|8
|9
|14
|Вольфсбург
|8
|8
|15
|Гамбург
|9
|7
|16
|Фрайбург
|8
|7
|17
|Вердер Бремен
|9
|5
|18
|Кельн
|9
|2