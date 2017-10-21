Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Айнтрахтом", "Байер" разгромил менхенгладбахскую "Боруссию" и другие результаты

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Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Айнтрахтом", "Байер" разгромил менхенгладбахскую "Боруссию" и другие результаты

Представляем результаты 9-го тура немецкой Бундеслиги.

"Айнтрахт" – "Боруссия" Д 2:2

Голы: Шахин, 18 - 061, Филипп, 57 - 0:2, Аллер (пен), 64 - 1:2, Вольф, 68 - 2:2

"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Виллемс, Чендлер (Сальседо, 37), Русс (Хргота, 59), Гачинович, Хасебе, Вольф (Таватха, 76), Боатенг, Ребич, Аллер.

"Боруссия" Д: Бюрки, Бартра, Суботич, Толян, Кастро (Кагава, 58), Гетце, Вайгль (Загаду, 58), Пулишич, Шахин, Филипп (Санчо, 84), Обамеянг.

Предупреждения: Гачинович (41), Вайгль (45), Бюрки (63), Бартра (90).


"Аугсбург" – "Ганновер" 1:2

Голы: Грегорич, 33 - 1:0, Фюллькруг, 76 - 1:1, Фюллькруг, 89 - 1:2

"Аугсбург": Хитц, Гауэлеу, Макс, Опаре, Данзо, Хедира (Моравек, 89), Байер, Каюби, Шмид (Хеллер, 72), Грегорич, Финнбогасон (Гу Чжа Чхоль, 72).

"Ганновер": Чаунер, Антон, Остжолек, Корб, Сане, Фоссум (Фюллькруг, 64), Швеглер (Майер, 75), Бебу, Караман (Бакалож, 46), Харник, Жонатас.

Предупреждения: Хедира (17), Жонатас (17), Караман (24).


"Боруссия" М – "Байер" 1:5

Голы: Джонсон, 7 - 1:0, Бендер, 48 - 1:1, Бэйли, 59 - 1:2, Брандт, 61 - 1:3, Фолланд, 69 - 1:4, Похьянпало, 81 - 1:5

"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Вендт, Эльведи, Вестергор, Кюизанс (Хофманн, 66), Закария, Джонсон (Траоре, 65), Азар, Штиндль (Херрманн, 84), Раффаэл.

"Байер": Лено, Та, Венделл, Рецос, Хавертц, Бендер, Баумгартлингер, Бендер, Бэйли (Бельараби, 84), Фолланд (Похьянпало, 79), Аларио (Брандт, 46).

Предупреждения: Эльведи (41), Вестергор (49), Закария (65).


"РБ Лейпциг" – "Штутгарт" 1:0

Гол: Забитцер, 23 - 1:0

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Бернардо, Клостерманн, Конате, Кейта (Кампль, 63), Демме, Забитцер, Форсберг (Лаймер, 73), Вернер (Огюстен, 61), Поульсен.

"Штутгарт": Цилер, Баумгартль, Бадштубер, Павар, Инсуа, Аскасибар, Мангаля, Бек (Брекало, 75), Аого (Бурнич, 10), Асано (Аколо, 65), Теродде.

Предупреждение: Теродде (89). | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 9 20
2 Бавария Мюнхен 9 20
3 РБ Лейпциг 9 19
4 Шальке 9 16
5 Хоффенхайм 8 15
6 Ганновер 96 9 15
7 Айнтрахт Франкфурт 9 14
8 Боруссия Менхенгладбах 9 14
9 Байер Леверкузен 9 12
10 Аугсбург 9 12
11 Майнц 05 9 10
12 Штутгарт 9 10
13 Герта 8 9
14 Вольфсбург 8 8
15 Гамбург 9 7
16 Фрайбург 8 7
17 Вердер Бремен 9 5
18 Кельн 9 2
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