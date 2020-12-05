Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Айнтрахтом" и другие результаты 10-го тура Бундеслиги

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Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Айнтрахтом" и другие результаты 10-го тура Бундеслиги

Представляем результаты матчей 10-го тура немецкой Бундеслиги.

"Арминия" - "Майнц" 2:1

Голы: Притль, 21 - 1:0, Доан, 31 - 2:0, Штегер, 82 - 2:1

"Арминия": Ортега, Брюннер, ван дер Хорн, Нильссон, Лукоки, Доан, Ябо (Фогльзаммер, 64), Притль, Хартель, Шипплок (Кордова, 79), Клос (Кунце, 86).

"Майнц": Центнер, Хак, Ниакате, Сен-Жюст, Аарон Мартин (Онисиво, 58), Боэтиюс, Фернандеш (Штегер, 58), Баррейро (Кунде, 58), Буркардт, Квайсон, Матета.


"Кельн" - "Вольфсбург" 2:2

Голы: Тильманн, 18 - 1:0, Арнольд, 29 - 1:1, Дуда, 43 - 2:1, Вегорст, 47 - 2:2

"Кельн": Хорн, Хорн, Борнаув, Честич, Вольф (Шмитц, 88), Якобс, Схири, Озджан (Дрекслер, 39), Реджбечай (Андерссон, 88), Дуда, Тильманн.

"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Лакруа, Руссийон (Пауло Отавио, 76), Арнольд, Штеффен (Мармуш, 90), Шлагер, Брекало, Филипп (Гинчек, 68), Баку, Вегорст.  


"Айнтрахт" - "Боруссия" Д 1:1

Голы: Камада, 9 - 1:0, Рейна, 56 - 1:1

"Айнтрахт": Трапп, Абраам, Хинтереггер, Ндика, Дурм, Костич, Роде (Ильзанкер, 67), Соу, Камада, Баркок (Кор, 74), Андре Силва (Дост, 74).

"Боруссия" Д: Бюрки, Хуммельс, Загаду, Шульц, Джан, Витцель, Дауд (Мукоко, 46), Санчо, Рейна, Брандт (Беллингем, 74).


"Фрайбург" - "Боруссия" М 2:2

Голы: Эмболо, 23 - 0:1, Линхарт, 32 - 1:1, Грифо (пен), 49 - 2:1, Плеа, 50 - 2:2

"Фрайбург": Мюллер, Гульде, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Шмид, Хефлер, Сантамария, Грифо (Тил, 83), Хелер (Шаллаи, 74), Демирович (Петерсен, 74).

"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер (Лазаро, 64), Гинтер, Вендт, Крамер, Штиндль, Закария (Бенеш, 53), Вольф (Тюрам, 65), Нойхаус, Плеа (Херрманн, 79), Эмболо.

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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