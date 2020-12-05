Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Айнтрахтом" и другие результаты 10-го тура Бундеслиги
Представляем результаты матчей 10-го тура немецкой Бундеслиги.
"Арминия" - "Майнц" 2:1
Голы: Притль, 21 - 1:0, Доан, 31 - 2:0, Штегер, 82 - 2:1
"Арминия": Ортега, Брюннер, ван дер Хорн, Нильссон, Лукоки, Доан, Ябо (Фогльзаммер, 64), Притль, Хартель, Шипплок (Кордова, 79), Клос (Кунце, 86).
"Майнц": Центнер, Хак, Ниакате, Сен-Жюст, Аарон Мартин (Онисиво, 58), Боэтиюс, Фернандеш (Штегер, 58), Баррейро (Кунде, 58), Буркардт, Квайсон, Матета.
"Кельн" - "Вольфсбург" 2:2
Голы: Тильманн, 18 - 1:0, Арнольд, 29 - 1:1, Дуда, 43 - 2:1, Вегорст, 47 - 2:2
"Кельн": Хорн, Хорн, Борнаув, Честич, Вольф (Шмитц, 88), Якобс, Схири, Озджан (Дрекслер, 39), Реджбечай (Андерссон, 88), Дуда, Тильманн.
"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Лакруа, Руссийон (Пауло Отавио, 76), Арнольд, Штеффен (Мармуш, 90), Шлагер, Брекало, Филипп (Гинчек, 68), Баку, Вегорст.
"Айнтрахт" - "Боруссия" Д 1:1
Голы: Камада, 9 - 1:0, Рейна, 56 - 1:1
"Айнтрахт": Трапп, Абраам, Хинтереггер, Ндика, Дурм, Костич, Роде (Ильзанкер, 67), Соу, Камада, Баркок (Кор, 74), Андре Силва (Дост, 74).
"Боруссия" Д: Бюрки, Хуммельс, Загаду, Шульц, Джан, Витцель, Дауд (Мукоко, 46), Санчо, Рейна, Брандт (Беллингем, 74).
"Фрайбург" - "Боруссия" М 2:2
Голы: Эмболо, 23 - 0:1, Линхарт, 32 - 1:1, Грифо (пен), 49 - 2:1, Плеа, 50 - 2:2
"Фрайбург": Мюллер, Гульде, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Шмид, Хефлер, Сантамария, Грифо (Тил, 83), Хелер (Шаллаи, 74), Демирович (Петерсен, 74).
"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер (Лазаро, 64), Гинтер, Вендт, Крамер, Штиндль, Закария (Бенеш, 53), Вольф (Тюрам, 65), Нойхаус, Плеа (Херрманн, 79), Эмболо.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20