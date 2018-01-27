Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Фрайбургом" и другие результаты 20-го тура немецкой Бундеслиги

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Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Фрайбургом" и другие результаты 20-го тура немецкой Бундеслиги

Представляем результаты 20-го тура немецкой Бундеслиги.

"Кельн" – "Аугсбург" 1:1

Голы: Йойич, 40 - 1:0, Каюби, 77 - 1:1

"Кельн": Хорн, Хайнц, Хорхе Мере, Соренсен, Хектор, Йойич, Озджан, Хегер (Леманн, 24), Клеменс (Клюнтер, 69), Осако (Гирасси, 71), Теродде.

"Аугсбург": Хитц, Гауэлеу (Данзо, 46), Макс, Опаре, Хинтереггер, Хедира (Кордова, 77), Байер, Грегорич, Гу Чжа Чхоль (Хеллер, 46), Каюби, Финнбогасон.

Предупреждения: Байер (65), Хедира (74), Клюнтер (81), Кордова (82), Озджан (87), Леманн (90).


"РБ Лейпциг" – "Гамбург" 1:1

Голы: Брума, 9 - 1:0, Костич, 29 - 1:1

"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Орбан, Клостерманн, Кампль, Лаймер, Забитцер, Демме (Кейта, 58), Брума (Кайзер, 81), Вернер, Огюстен (Поульсен, 71).

"Гамбург": Матения, Пападопулос, ван Дронгелен, Дуглас Сантос, Сакаи, Уолас, Юнг, Костич, Хунт (Салихович, 85), Дикмайер, Вуд (Арп, 77).

Предупреждения: Хунт (9), Пападопулос (58).


"Боруссия" Д – "Фрайбург" 2:2

Голы: Кагава, 9 - 1:0, Петерсен, 21 - 1:1, Петерсен, 68 - 1:2, Толян, 90 - 2:2

"Боруссия" Д: Бюрки, Папастатопулос, Толян, Пишчек, Топрак, Кагава, Шахин (Исак, 78), Пулишич (Ярмоленко, 67), Кастро (Гетце, 46), Санчо, Обамеянг.

"Фрайбург": Гикевич, Сеюнджю, Гульде, Кемпф, Кох, Хаберер (Дрэгер, 84), Абраши, Кюблер, Гюнтер, Хелер (Кляйндинст, 82), Петерсен.

Предупреждение: Кастро (26).


"Штутгарт" – "Шальке" 0:2

Голы: Налдо, 14 - 0:1, Харит (пен), 19 - 0:2

"Штутгарт": Цилер, Баумгартль, Каминьски, Инсуа, Павар, Озджан (Гинчек, 46), Бурнич, Аколо (Аскасибар, 67), Гентнер, Ларсен (Донис, 46), Гомес.

"Шальке": Фэрманн, Налдо, Настасич, Очипка, Керер, Майер, Калиджури, Коноплянка (Шопф, 80), Горетцка (Стамбули, 56), Харит, Ди Санто (Бургшталлер, 66).

Предупреждения: Аколо (24), Настасич (40), Цилер (65).  

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 20 50
2 Шальке 20 34
3 Айнтрахт Франкфурт 20 33
4 РБ Лейпциг 20 32
5 Боруссия Дортмунд 20 31
6 Байер Леверкузен 19 31
7 Боруссия Менхенгладбах 20 31
8 Аугсбург 20 28
9 Хоффенхайм 20 27
10 Ганновер 96 19 27
11 Герта 20 26
12 Фрайбург 20 24
13 Вольфсбург 19 20
14 Майнц 05 19 20
15 Штутгарт 20 20
16 Вердер Бремен 20 17
17 Гамбург 20 16
18 Кельн 20 13
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