Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Фрайбургом" и другие результаты 20-го тура немецкой Бундеслиги
Представляем результаты 20-го тура немецкой Бундеслиги.
"Кельн" – "Аугсбург" 1:1
Голы: Йойич, 40 - 1:0, Каюби, 77 - 1:1
"Кельн": Хорн, Хайнц, Хорхе Мере, Соренсен, Хектор, Йойич, Озджан, Хегер (Леманн, 24), Клеменс (Клюнтер, 69), Осако (Гирасси, 71), Теродде.
"Аугсбург": Хитц, Гауэлеу (Данзо, 46), Макс, Опаре, Хинтереггер, Хедира (Кордова, 77), Байер, Грегорич, Гу Чжа Чхоль (Хеллер, 46), Каюби, Финнбогасон.
Предупреждения: Байер (65), Хедира (74), Клюнтер (81), Кордова (82), Озджан (87), Леманн (90).
"РБ Лейпциг" – "Гамбург" 1:1
Голы: Брума, 9 - 1:0, Костич, 29 - 1:1
"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Орбан, Клостерманн, Кампль, Лаймер, Забитцер, Демме (Кейта, 58), Брума (Кайзер, 81), Вернер, Огюстен (Поульсен, 71).
"Гамбург": Матения, Пападопулос, ван Дронгелен, Дуглас Сантос, Сакаи, Уолас, Юнг, Костич, Хунт (Салихович, 85), Дикмайер, Вуд (Арп, 77).
Предупреждения: Хунт (9), Пападопулос (58).
"Боруссия" Д – "Фрайбург" 2:2
Голы: Кагава, 9 - 1:0, Петерсен, 21 - 1:1, Петерсен, 68 - 1:2, Толян, 90 - 2:2
"Боруссия" Д: Бюрки, Папастатопулос, Толян, Пишчек, Топрак, Кагава, Шахин (Исак, 78), Пулишич (Ярмоленко, 67), Кастро (Гетце, 46), Санчо, Обамеянг.
"Фрайбург": Гикевич, Сеюнджю, Гульде, Кемпф, Кох, Хаберер (Дрэгер, 84), Абраши, Кюблер, Гюнтер, Хелер (Кляйндинст, 82), Петерсен.
Предупреждение: Кастро (26).
"Штутгарт" – "Шальке" 0:2
Голы: Налдо, 14 - 0:1, Харит (пен), 19 - 0:2
"Штутгарт": Цилер, Баумгартль, Каминьски, Инсуа, Павар, Озджан (Гинчек, 46), Бурнич, Аколо (Аскасибар, 67), Гентнер, Ларсен (Донис, 46), Гомес.
"Шальке": Фэрманн, Налдо, Настасич, Очипка, Керер, Майер, Калиджури, Коноплянка (Шопф, 80), Горетцка (Стамбули, 56), Харит, Ди Санто (Бургшталлер, 66).
Предупреждения: Аколо (24), Настасич (40), Цилер (65).
Читайте также: Зверь разбужен: "Бавария" отправила пять мячей в ворота "Хоффенхайма". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В поисках шанса: "Барселона" принимает "Алавес" на "Камп Ноу"
-
Теплый валлийский прием: "Кардифф" против "Манчестер Сити"
-
Беспроигрышная традиция "Сан-Сиро": В центральном матче тура "Милан" принимает "Лацио"
-
"Вест Бромвич" выбивает "Ливерпуль" из Кубка Англии
-
Обескровленный "Кьево" не сумел сдержать "Ювентус"
Лента новостей
-
Отомстить за разгром: "Марсель" принимает на своем поле "Монако"
-
В поисках шанса: "Барселона" принимает "Алавес" на "Камп Ноу"
-
Теплый валлийский прием: "Кардифф" против "Манчестер Сити"
-
"Витория Сетубал" - "Спортинг" - 1:1, по пенальти 4:5 (обзор)
-
Лиссабонский "Спортинг" впервые в истории выиграл Кубок португальской лиги
-
Президент ПСЖ исключил продажу Неймара следующим летом
-
Беспроигрышная традиция "Сан-Сиро": В центральном матче тура "Милан" принимает "Лацио"
-
Налдо стал рекордсменом Бундеслиги
-
Лемар не сыграет с "Марселем"
-
"Левски" объявил о переходе сына Ривалдо
-
"Ювентус" хочет купить вингера "Атлетико"
-
Роналду установил очередной рекорд
-
"Твенте" – ПСВ - 0:2 (обзор)
-
ПСВ победил "Твенте" и другие результаты 20-го тура чемпионата Голландии
-
"Ливерпуль" – "Вест Бромвич" - 2:3 (обзор)
-
"Вильярреал" – "Реал Сосьедад" - 4:2 (обзор)
-
"Кьево" – "Ювентус" - 0:2 (обзор)
-
"Вест Бромвич" выбивает "Ливерпуль" из Кубка Англии
-
"Вильярреал" в ярком матче переиграл "Реал Сосьедад"
-
Обескровленный "Кьево" не сумел сдержать "Ювентус"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|20
|50
|2
|Шальке
|20
|34
|3
|Айнтрахт Франкфурт
|20
|33
|4
|РБ Лейпциг
|20
|32
|5
|Боруссия Дортмунд
|20
|31
|6
|Байер Леверкузен
|19
|31
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|31
|8
|Аугсбург
|20
|28
|9
|Хоффенхайм
|20
|27
|10
|Ганновер 96
|19
|27
|11
|Герта
|20
|26
|12
|Фрайбург
|20
|24
|13
|Вольфсбург
|19
|20
|14
|Майнц 05
|19
|20
|15
|Штутгарт
|20
|20
|16
|Вердер Бремен
|20
|17
|17
|Гамбург
|20
|16
|18
|Кельн
|20
|13