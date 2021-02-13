Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Хоффенхаймом" и другие результаты 21-го тура Бундеслиги
В рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги состоялись ещё четыре матча. Все игры завершились ничьими.
Выделим очередную осечку дортмундской "Боруссии" - они дома едва не уступили "Хоффенхайму".
"Штутгарт" – "Герта" - 1:1
Голы: 1:0 – 45 Калайджич, 1:1 – 82 Нетц.
"Штутгарт": Кобель, Антон, Мавропанос, Каразор, Соса, Эндо, Мангаля, Томми (Дидави, 68), Ферстер (Сиссе, 86), Вамангитука (Кулибали, 68), Калайджич (Климович, 87).
"Герта": Ярстейн, Пекарик (Лекки, 79), Штарк, Альдерете, Миттельштедт (Нетц, 79), Тузар, Аскасибар (Хедира, 58), Гендузи, Лукебакио, Пентек (Радонич, 58), Матеус Кунья.
"Вердер" – "Фрайбург" - 0:0
"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Топрак, Велькович (Мойсандер, 46), Фридль, Аугустинссон (Гросс, 86), Мевальд (Осако, 80), Эггештайн, Шмид (Битенкур, 86), Рашица, Сарджент (Зельке, 62).
"Фрайбург": Мюллер, Гульде, Хайнц (Кюблер, 90), Линхарт, Гюнтер, Шмид, Хефлер, Грифо, Сантамария (Хаберер, 71), Чжон Ву Ен (Петерсен, 56), Демирович (Хелер, 56).
"Байер" – "Майнц" - 2:2
Голы: 1:0 – 14 Аларио, 2:0 – 84 Шик, 2:1 – 89 Глатцель, 2:2 – 90 Штегер.
"Байер": Градецки (Ломб, 46), Фосу-Менса, Та (Бендер, 63), Тапсоба, Венделл, Арангис, Демирбай (Грэй, 72), Виртц, Аларио (Шик, 63), Бэйли (Амири, 72), Диаби.
"Майнц": Центнер, да Кошта, Белль, Ниакате, Сен-Жюст, Мвене, Латца (Боэтиюс, 75), Кор, Баррейро (Штегер, 83), Салаи (Буркардт, 83), Онисиво (Глатцель, 78).
"Боруссия" Д – "Хоффенхайм" - 2:2
Голы: 1:0 – 24 Санчо, 1:1 – 31 Даббур, 1:2 – 51 Бебу, 2:2 – 81 Холанд.
"Боруссия" Д: Хитц, Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Дилэйни (Дауд, 59), Брандт (Мукоко, 60), Санчо, Рейна (Ройс, 59), Беллингем (Шульц, 71), Джан, Холанд.
"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Кадержабек (Гачинович, 64), Пош, Гриллич, Руди, Самассеку, Баумгартнер, Йон, Даббур (Сков, 88), Бебу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20