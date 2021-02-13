Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Хоффенхаймом" и другие результаты 21-го тура Бундеслиги

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Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Хоффенхаймом" и другие результаты 21-го тура Бундеслиги

В рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги состоялись ещё четыре матча. Все игры завершились ничьими.

Выделим очередную осечку дортмундской "Боруссии" - они дома едва не уступили "Хоффенхайму".

"Штутгарт" – "Герта" - 1:1

Голы: 1:0 – 45 Калайджич, 1:1 – 82 Нетц.

"Штутгарт": Кобель, Антон, Мавропанос, Каразор, Соса, Эндо, Мангаля, Томми (Дидави, 68), Ферстер (Сиссе, 86), Вамангитука (Кулибали, 68), Калайджич (Климович, 87).

"Герта": Ярстейн, Пекарик (Лекки, 79), Штарк, Альдерете, Миттельштедт (Нетц, 79), Тузар, Аскасибар (Хедира, 58), Гендузи, Лукебакио, Пентек (Радонич, 58), Матеус Кунья.
 

"Вердер" – "Фрайбург" - 0:0

"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Топрак, Велькович (Мойсандер, 46), Фридль, Аугустинссон (Гросс, 86), Мевальд (Осако, 80), Эггештайн, Шмид (Битенкур, 86), Рашица, Сарджент (Зельке, 62).

"Фрайбург": Мюллер, Гульде, Хайнц (Кюблер, 90), Линхарт, Гюнтер, Шмид, Хефлер, Грифо, Сантамария (Хаберер, 71), Чжон Ву Ен (Петерсен, 56), Демирович (Хелер, 56).
 

"Байер" – "Майнц" - 2:2

Голы: 1:0 – 14 Аларио, 2:0 – 84 Шик, 2:1 – 89 Глатцель, 2:2 – 90 Штегер.

"Байер": Градецки (Ломб, 46), Фосу-Менса, Та (Бендер, 63), Тапсоба, Венделл, Арангис, Демирбай (Грэй, 72), Виртц, Аларио (Шик, 63), Бэйли (Амири, 72), Диаби.

"Майнц": Центнер, да Кошта, Белль, Ниакате, Сен-Жюст, Мвене, Латца (Боэтиюс, 75), Кор, Баррейро (Штегер, 83), Салаи (Буркардт, 83), Онисиво (Глатцель, 78).
 

"Боруссия" Д – "Хоффенхайм" - 2:2

Голы: 1:0 – 24 Санчо, 1:1 – 31 Даббур, 1:2 – 51 Бебу, 2:2 – 81 Холанд.

"Боруссия" Д: Хитц, Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Дилэйни (Дауд, 59), Брандт (Мукоко, 60), Санчо, Рейна (Ройс, 59), Беллингем (Шульц, 71), Джан, Холанд.

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Кадержабек (Гачинович, 64), Пош, Гриллич, Руди, Самассеку, Баумгартнер, Йон, Даббур (Сков, 88), Бебу.

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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