Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Вольфсбургом"

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Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Вольфсбургом"

В рамках 18-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" расписала безголевую ничью с "Вольфсбургом".

"Боруссия" Д – "Вольфсбург" 0:0

"Боруссия" Д: Бюрки, Папастатопулос, Толян, Пишчек, Топрак, Гетце (Дауд, 56), Вайгль, Санчо, Кагава, Ярмоленко (Шахин, 78), Исак (Шюррле, 68).

"Вольфсбург": Кастельс, Тиссеран, Виллиам, Верхаг, Удуохай, Гилавоги, Арнольд, Дидави (Штеффен, 64), Брекало, Малли, Ориги.

Предупреждения: Дауд (87), Гилавоги (87). | http://soccernews.ru

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2 РБ Лейпциг 18 31
3 Шальке 18 30
4 Боруссия Дортмунд 18 29
5 Байер Леверкузен 18 28
6 Боруссия Менхенгладбах 18 28
7 Аугсбург 18 27
8 Хоффенхайм 18 27
9 Айнтрахт Франкфурт 18 27
10 Ганновер 96 18 26
11 Герта 18 24
12 Вольфсбург 18 20
13 Штутгарт 18 20
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