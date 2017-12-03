Дортмундская "Боруссия" теряет Кастро и Филиппа

Теги боруссия дортмундгонсало кастромаксимилиан филипп

Дортмундская "Боруссия" теряет Кастро и Филиппа

Два полузащитника дортмундской "Боруссии" Гонсало Кастро и Максимилиан Филипп травмировались в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги против "Байера".

Как сообщает Ruhr Nachrichten, у обоих футболистов обнаружено повреждение коленного сустава. Сроки их восстановления станут известны после прохождения углублённого медобследования.

В этом сезоне 30-летний Кастро сыграл за "Боруссию" 18 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. В активе 23-летнего Филиппа 17 игр, 6 мячей и 3 результативных передачи. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Топ-10 перспективных игроков, за которыми нужно будет следить на ЧМ-2018

Топ-10 перспективных игроков, за которыми нужно будет следить на ЧМ-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 14 32
2 РБ Лейпциг 14 26
3 Шальке 14 25
4 Боруссия Менхенгладбах 14 24
5 Хоффенхайм 14 23
6 Боруссия Дортмунд 14 22
7 Аугсбург 14 22
8 Айнтрахт Франкфурт 14 22
9 Байер Леверкузен 14 21
10 Ганновер 96 14 19
11 Вольфсбург 14 17
12 Герта 14 17
13 Штутгарт 14 17
14 Майнц 05 14 15
15 Гамбург 14 14
16 Фрайбург 14 12
17 Вердер Бремен 14 11
18 Кельн 14 3
Полная таблица

топ-5 тегов