Дортмундская "Боруссия" теряет Кастро и Филиппа

Два полузащитника дортмундской "Боруссии" Гонсало Кастро и Максимилиан Филипп травмировались в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги против "Байера".

Как сообщает Ruhr Nachrichten, у обоих футболистов обнаружено повреждение коленного сустава. Сроки их восстановления станут известны после прохождения углублённого медобследования.

В этом сезоне 30-летний Кастро сыграл за "Боруссию" 18 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. В активе 23-летнего Филиппа 17 игр, 6 мячей и 3 результативных передачи. | http://soccernews.ru