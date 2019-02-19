Дортмундская "Боруссия" теряет очки в матче с последней командой Бундеслиги

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Дортмундская "Боруссия" теряет очки в матче с последней командой Бундеслиги

В рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" в гостях не сумела обыграть "Нюрнберг". Команды так и не смогли поразить ворота друг друга - в итоге нулевая ничья.

"Нюрнберг" – "Боруссия Д" - 0:0

"Нюрнберг": Матения, Мюль, Ляйбольд, Валентини, Эвертон, Петрак, Беренс, Левен (Бауэр, 77), Матеус Перейра, Кубо (Паласиос-Мартинес, 85), Зреляк (Исхак, 66).

"Боруссия Д": Бюрки, Геррейру, Диалло, Загаду, Витсель, Дилэйни (Бруун Ларсен, 80), Вайгль, Гётце, Санчо, Вольф, Филипп (Пако Алькасер, 63).

Таким образом, по итогам 22-го тура отрыв "Боруссии" от "Баварии" сократился до трёх очков. Что касается "Нюрнберга", то они продолжают замыкать турнирную таблицу первенства, набрав всего 13 очков.

Не пропустите: Болельщики "Нюрнберга" оригинально выразили протест против матчей по понедельникам. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 21 50
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 22 48
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 22 43
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 22 41
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 22 36
6 Вольфсбург Вольфсбург 22 35
7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 22 34
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 22 33
9 Герта Герта 22 32
10 Вердер Бремен Вердер Бремен 22 31
11 Майнц 05 Майнц 05 22 27
12 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 22 25
13 Фрайбург Фрайбург 22 24
14 Шальке Шальке 22 23
15 Аугсбург Аугсбург 22 18
16 Штутгарт Штутгарт 22 15
17 Ганновер 96 Ганновер 96 22 14
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 21 12
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