Дортмундская "Боруссия" теряет очки в матче с последней командой Бундеслиги

В рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" в гостях не сумела обыграть "Нюрнберг". Команды так и не смогли поразить ворота друг друга - в итоге нулевая ничья.

"Нюрнберг" – "Боруссия Д" - 0:0

"Нюрнберг": Матения, Мюль, Ляйбольд, Валентини, Эвертон, Петрак, Беренс, Левен (Бауэр, 77), Матеус Перейра, Кубо (Паласиос-Мартинес, 85), Зреляк (Исхак, 66).

"Боруссия Д": Бюрки, Геррейру, Диалло, Загаду, Витсель, Дилэйни (Бруун Ларсен, 80), Вайгль, Гётце, Санчо, Вольф, Филипп (Пако Алькасер, 63).

Таким образом, по итогам 22-го тура отрыв "Боруссии" от "Баварии" сократился до трёх очков. Что касается "Нюрнберга", то они продолжают замыкать турнирную таблицу первенства, набрав всего 13 очков.

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