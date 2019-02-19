Дортмундская "Боруссия" теряет очки в матче с последней командой Бундеслиги
В рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" в гостях не сумела обыграть "Нюрнберг". Команды так и не смогли поразить ворота друг друга - в итоге нулевая ничья.
"Нюрнберг" – "Боруссия Д" - 0:0
"Нюрнберг": Матения, Мюль, Ляйбольд, Валентини, Эвертон, Петрак, Беренс, Левен (Бауэр, 77), Матеус Перейра, Кубо (Паласиос-Мартинес, 85), Зреляк (Исхак, 66).
"Боруссия Д": Бюрки, Геррейру, Диалло, Загаду, Витсель, Дилэйни (Бруун Ларсен, 80), Вайгль, Гётце, Санчо, Вольф, Филипп (Пако Алькасер, 63).
Таким образом, по итогам 22-го тура отрыв "Боруссии" от "Баварии" сократился до трёх очков. Что касается "Нюрнберга", то они продолжают замыкать турнирную таблицу первенства, набрав всего 13 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|21
|50
|2
|Бавария Мюнхен
|22
|48
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|22
|43
|4
|РБ Лейпциг
|22
|41
|5
|Байер Леверкузен
|22
|36
|6
|Вольфсбург
|22
|35
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|34
|8
|Хоффенхайм
|22
|33
|9
|Герта
|22
|32
|10
|Вердер Бремен
|22
|31
|11
|Майнц 05
|22
|27
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|22
|25
|13
|Фрайбург
|22
|24
|14
|Шальке
|22
|23
|15
|Аугсбург
|22
|18
|16
|Штутгарт
|22
|15
|17
|Ганновер 96
|22
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|21
|12