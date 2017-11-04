Дортмундская "Боруссия" теряет Папастатопулоса

Защитник дортмундской "Боруссии" Сократис Папастатопулос угодил в лазарет по итогам матча 11-го тура немецкой Бундеслиги против "Баварии".

29-летний грек получил повреждение в первом тайме и был заменён на Джереми Толяна. Степень серьёзности травмы и сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения медобследования.

В этом сезоне Папастатопулос сыграл за "Боруссию" 17 матчей и забил 2 гола. | http://soccernews.ru