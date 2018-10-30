Дортмундская "Боруссия" теряет Пищека

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Дортмундская "Боруссия" теряет Пищека

Защитник дортмундской "Боруссии" Лукаш Пищек выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный твиттер клуба.

Польский фулбек получил повреждение колена в недавнем поединке против "Герты". Сроки восстановления футболиста пока неизвестны.

В текущем сезоне 33-летний Пищек сыграл за "шмелей" 10 матчей и сделал 1 результативную передачу. 

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