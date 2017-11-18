Дортмундская "Боруссия" теряет Пулишича

Вингер дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич выбыл из строя из-за травмы, сообщает ESPN.

По сведениям издания, у 19-летнего американца диагностировано мышечное повреждение. Сроки восстановления футболиста пока неизвестны.

В этом сезоне Пулишич сыграл за "Боруссию" 16 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

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