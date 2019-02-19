Дортмундская "Боруссия" теряет Пулишича

Дортмундская "Боруссия" потеряла на неопределённый срок своего вингера Кристиана Пулишича, сообщает ESPN.

По сведениям издания, у 20-летнего американца диагностирован разрыв мышечных волокон. Сроки восстановления футболиста пока остаются неизвестными.

В текущем сезоне Пулишич сыграл за "Боруссию" 22 матча во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

Летом 2019 года перспективный полузащитник станет игроком "Челси", который заплатил за него в январе 64 миллиона евро.

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