Дортмундская "Боруссия" теряет Пулишича
Дортмундская "Боруссия" потеряла на неопределённый срок своего вингера Кристиана Пулишича, сообщает ESPN.
По сведениям издания, у 20-летнего американца диагностирован разрыв мышечных волокон. Сроки восстановления футболиста пока остаются неизвестными.
В текущем сезоне Пулишич сыграл за "Боруссию" 22 матча во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
Летом 2019 года перспективный полузащитник станет игроком "Челси", который заплатил за него в январе 64 миллиона евро.
Не пропустите: Хиба Абук - невеста Ашрафа Хакими. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Дортмундская "Боруссия" теряет Пулишича
-
Трансфер Скопинцева из "Ростова" в "Краснодар": появилась новая информация
-
Сульшер обошёл Моуринью по количеству побед в этом сезоне
-
Сарри ответил на претензии болельщиков "Челси"
-
Бартомеу громко высказался об уходе Неймара из "Барселоны"
-
Английская судейская бригада обслужит матч "Зенит" - "Фенербахче"
-
Звезда российского ТВ назвала ребёнка в честь Месси
-
"Барселона" близка к подписанию перспективного бразильца
-
"Динамо" и "Крылья Советов" побеждают в товарищеских матчах
-
Скопинцев попрощался с болельщиками "Ростова"
-
СМИ: Джанаев потребовал у "Рубина" крупную сумму
-
Кудряшов прокомментировал свой дебют за "Истанбул"
-
Бонуччи летом мог оказаться в "Реале"
-
Девушка дня: Хиба Абук - невеста защитника "Реала" Ашрафа Хакими
-
Эмери просит "Арсенал" купить хавбека "Севильи"
-
Червиченко прокомментировал трансферную политику "Спартака"
-
Единственный гений в мировом футболе: Капелло мощно оценил игру Месси
-
Венгер высказался о проблемах Озила в "Арсенале"
-
Рибери прилетел в Англию на матч Лиги Чемпионов с "Ливерпулем"
-
Широков ярко прокомментировал ситуацию с Кокориным и Мамаевым
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|21
|50
|2
|Бавария Мюнхен
|22
|48
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|22
|43
|4
|РБ Лейпциг
|22
|41
|5
|Байер Леверкузен
|22
|36
|6
|Вольфсбург
|22
|35
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|34
|8
|Хоффенхайм
|22
|33
|9
|Герта
|22
|32
|10
|Вердер Бремен
|22
|31
|11
|Майнц 05
|22
|27
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|22
|25
|13
|Фрайбург
|22
|24
|14
|Шальке
|22
|23
|15
|Аугсбург
|22
|18
|16
|Штутгарт
|22
|15
|17
|Ганновер 96
|22
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|21
|12