Дортмундская "Боруссия" теряет Шмельцера

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Дортмундская "Боруссия" теряет Шмельцера

Защитник дортмундской "Боруссии" Марсель Шмельцер травмировался на тренировке, сообщает официальный сайт клуба.

Медицинский штаб диагностировал у 29-летнего футболиста частичный надрыв боковой связки голеностопа. Сроки восстановления составят порядка месяца.

Напомним, что Пьер-Эмерик Обамеянг решил остаться в "Боруссии" ещё на один сезон. | http://soccernews.ru

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