Дортмундская "Боруссия" теряет Шмельцера

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Дортмундская "Боруссия" теряет Шмельцера
Защитник дортмундской "Боруссии" Марсель Шмельцер выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный твиттер клуба.

У футболиста диагностирован частичный разрыв связок голеностопного сустава. Сроки восстановления игрока могут составить около шести недель. Эту травму он получил в матче 3-го тура чемпионата Германии против "Фрайбурга" (0:0).

Таким образом 29-летний Шмельцер пропустит матчи чемпионата Германии с "Кельном", "Гамбургом", менхенгладбахской "Боруссией", "Аугсбургом", "РБ "Лейпциг", "Айнтрахтом" и "Ганновером", а также Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма", "Реала" и АПОЭЛа.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 3 7
2 Хоффенхайм 3 7
3 Ганновер 96 3 7
4 РБ Лейпциг 3 6
5 Бавария Мюнхен 3 6
6 Гамбург 3 6
7 Аугсбург 3 4
8 Боруссия Менхенгладбах 3 4
9 Герта 3 4
10 Айнтрахт Франкфурт 3 4
11 Вольфсбург 3 4
12 Шальке 2 3
13 Майнц 05 3 3
14 Штутгарт 2 3
15 Фрайбург 3 2
16 Вердер Бремен 3 1
17 Байер Леверкузен 3 1
18 Кельн 3 0
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