Дортмундская "Боруссия" теряет Шмельцера



Защитник дортмундской "Боруссии" Марсель Шмельцер выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный твиттер клуба.

У футболиста диагностирован частичный разрыв связок голеностопного сустава. Сроки восстановления игрока могут составить около шести недель. Эту травму он получил в матче 3-го тура чемпионата Германии против "Фрайбурга" (0:0).

Таким образом 29-летний Шмельцер пропустит матчи чемпионата Германии с "Кельном", "Гамбургом", менхенгладбахской "Боруссией", "Аугсбургом", "РБ "Лейпциг", "Айнтрахтом" и "Ганновером", а также Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма", "Реала" и АПОЭЛа.

Не пропустите: Бос рассказал о дебюте Ярмоленко. | http://soccernews.ru