Дортмундская "Боруссия" теряет Ярмоленко



Украинский нападающий дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный твиттер клуба.

У футболиста диагностировано повреждение сухожилия ноги. Сроки восстановления форварда составят несколько недель.

В этом сезоне 28-летний Ярмоленко провел за "Боруссию" 24 матча во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

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