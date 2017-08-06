Дортмундская "Боруссия", "Торино" и "Дженоа" побеждают в товарищеских матчах
Завершились несколько товарищеских матчей с участием немецких и итальянских клубов. Победы одержали дортмундская "Боруссия", "Торино" и "Дженоа".
"Эрфурт" (Германия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 2:5 (1:2)
Голы: Лаубербах, 11 - 1:0, Исак, 18 - 1:1, Бесте, 20 - 1:2, Хут, 39 - 2:2, Исак, 51 - 2:3, Исак, 61 - 2:4, Исак, 88 - 2:5
"Боруссия": Вайденфеллер, Суботич, Топрак, Бесте, Бокхорн, Дауд, Диетц, Исак, Расслак, Филипп, Роде
"Фрайбург" (Германия) - "Торино" (Италия) - 1:2 (1:0)
Голы: Шустер, 41 - 1:0, Фальке, 47 - 1:1, Бенасси, 49 - 1:2
"Дженоа" (Италия) - "Херенвен" (Голландия) - 4:0 (1:0)
Голы: Велозо, 36 - 1:0, Дженоа, 47 - 2:0, Симеоне, 71 (с пенальти) - 3:0, Палладино, 76 (с пенальти) - 4:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|82
|2
|РБ Лейпциг
|34
|67
|3
|Боруссия Дортмунд
|34
|64
|4
|Хоффенхайм
|34
|62
|5
|Кельн
|34
|49
|6
|Герта
|34
|49
|7
|Фрайбург
|34
|48
|8
|Вердер Бремен
|34
|45
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|45
|10
|Шальке
|34
|43
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|42
|12
|Байер Леверкузен
|34
|41
|13
|Аугсбург
|34
|38
|14
|Гамбург
|34
|38
|15
|Майнц 05
|34
|37
|16
|Вольфсбург
|34
|37
|17
|Ингольштадт
|34
|32
|18
|Дармштадт 98
|34
|25