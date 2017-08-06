Дортмундская "Боруссия", "Торино" и "Дженоа" побеждают в товарищеских матчах

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Дортмундская "Боруссия", "Торино" и "Дженоа" побеждают в товарищеских матчах

Завершились несколько товарищеских матчей с участием немецких и итальянских клубов. Победы одержали дортмундская "Боруссия", "Торино" и "Дженоа".

"Эрфурт" (Германия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 2:5 (1:2)
Голы: Лаубербах, 11 - 1:0, Исак, 18 - 1:1, Бесте, 20 - 1:2, Хут, 39 - 2:2, Исак, 51 - 2:3, Исак, 61 - 2:4, Исак, 88 - 2:5

"Боруссия": Вайденфеллер, Суботич, Топрак, Бесте, Бокхорн, Дауд, Диетц, Исак, Расслак, Филипп, Роде 

"Фрайбург" (Германия) - "Торино" (Италия) - 1:2 (1:0)
Голы: Шустер, 41 - 1:0, Фальке, 47 - 1:1, Бенасси, 49 - 1:2

"Дженоа" (Италия) - "Херенвен" (Голландия) - 4:0 (1:0)
Голы: Велозо, 36 - 1:0, Дженоа, 47 - 2:0, Симеоне, 71 (с пенальти) - 3:0, Палладино, 76 (с пенальти) - 4:0

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комментарии
Арлекин

вперед дортмунд, накажем всех в сезоне. все на коленях будут стоять особенно спермяки

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2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
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