Дортмундская "Боруссия", "Торино" и "Дженоа" побеждают в товарищеских матчах

Завершились несколько товарищеских матчей с участием немецких и итальянских клубов. Победы одержали дортмундская "Боруссия", "Торино" и "Дженоа".

"Эрфурт" (Германия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 2:5 (1:2)

Голы: Лаубербах, 11 - 1:0, Исак, 18 - 1:1, Бесте, 20 - 1:2, Хут, 39 - 2:2, Исак, 51 - 2:3, Исак, 61 - 2:4, Исак, 88 - 2:5

"Боруссия": Вайденфеллер, Суботич, Топрак, Бесте, Бокхорн, Дауд, Диетц, Исак, Расслак, Филипп, Роде

"Фрайбург" (Германия) - "Торино" (Италия) - 1:2 (1:0)

Голы: Шустер, 41 - 1:0, Фальке, 47 - 1:1, Бенасси, 49 - 1:2

"Дженоа" (Италия) - "Херенвен" (Голландия) - 4:0 (1:0)

Голы: Велозо, 36 - 1:0, Дженоа, 47 - 2:0, Симеоне, 71 (с пенальти) - 3:0, Палладино, 76 (с пенальти) - 4:0

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