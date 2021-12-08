Дортмундская "Боруссия" уничтожила "Бешикташ" в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" на своем поле разгромила стамбульский "Бешикташ" со счетом 5:0.

Победу немецкому клубу принесли дубли Марко Ройса и Эрлинга Холанда, а также гол Дониэлла Малена.

"Боруссия", набрав девять очков, заняла третье место в группе С и продолжит выступления в Лиге Европы. "Бешикташ" не набрал ни одного очка, занял четвертое место, и вылетел из еврокубков.

"Боруссия" Дортмунд, Германия – "Бешикташ" Турция - 5:0 (2:0)

Голы: Мален, 29 - 1:0, Ройс, 45 (с пенальти) - 4:0, Ройс, 53 - 3:0, Холанд, 68 - 4:0, Холанд, 81 - 5:0

"Боруссия": Кобель, Менье (Рейньер, 46), Хуммельс, Загаду (Понграчич, 73), Шульц, Витцель, Дауд, Беллингем (Геррейру, 73), Вольф (Пасслак, 62), Ройс (Холанд, 63), Мален.

"Бешикташ": Дестаноглу, Велинтон, Монтеро, Мераш, Топал, Соуза, Боздоган (Учан, 76), Уйсал, Батшуайи, Караман (Розье, 46), Ларин (Геззаль, 69).

Удаление: Велинтон (43).

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