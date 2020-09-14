Дортмундская "Боруссия" уничтожила "Дуйсбург" в Кубке Германии

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Дортмундская "Боруссия" уничтожила "Дуйсбург" в Кубке Германии

В матче 1/32 финала Кубка Германии дортмундская "Боруссия" на выезде разгромила "Дуйсбург" со счетом 5:0. Победу "шмелям" принесли голы Джейдона Санчо, Джуда Беллингема, Торгана Азара, Джованни Рейны и Марко Ройса. Стоит отметить, что "Дуйсбург" больше тайма играл в меньшинстве из-за удаления Доминика Фолькмера.

"Дуйсбург" – "Боруссия" Дортмунд - 0:5 (0:3)
Голы: Санчо, 14 (с пенальти) - 0:1, Беллингем, 30 - 0:2, Азар, 39 - 0:3, Рейна, 50 - 0:4, Ройс, 58 - 0:5

"Боруссия": Хитц, Менье (Пишчек, 57), Аканджи, Хуммельс, Рейна (Брандт, 57), Джан, Санчо (Рейньер, 64), Витцель, Беллингем (Дилэйни, 46), Азар, Холанд (Ройс, 57).

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