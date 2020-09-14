Дортмундская "Боруссия" уничтожила "Дуйсбург" в Кубке Германии
В матче 1/32 финала Кубка Германии дортмундская "Боруссия" на выезде разгромила "Дуйсбург" со счетом 5:0. Победу "шмелям" принесли голы Джейдона Санчо, Джуда Беллингема, Торгана Азара, Джованни Рейны и Марко Ройса. Стоит отметить, что "Дуйсбург" больше тайма играл в меньшинстве из-за удаления Доминика Фолькмера.
"Дуйсбург" – "Боруссия" Дортмунд - 0:5 (0:3)
Голы: Санчо, 14 (с пенальти) - 0:1, Беллингем, 30 - 0:2, Азар, 39 - 0:3, Рейна, 50 - 0:4, Ройс, 58 - 0:5
"Боруссия": Хитц, Менье (Пишчек, 57), Аканджи, Хуммельс, Рейна (Брандт, 57), Джан, Санчо (Рейньер, 64), Витцель, Беллингем (Дилэйни, 46), Азар, Холанд (Ройс, 57).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20