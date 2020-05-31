Дортмундская "Боруссия" уничтожила "Падерборн" в матче Бундеслиги
В 29-м туре чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на выезде разгромила "Падерборн" со счетом 6:1. Победу "шмелями" принесли хет-трик Джейдона Санчо, а также голы Торгана Азара, Ашрафа Хакими и Марселя Шмельцера. У хозяев отличился Уве Хунемайер.
"Боруссия" занимает второе место в Бундеслиге с семиочковым отставанием от "Баварии". "Падерборн" остался на последнем, 18-м месте.
"Падерборн" – "Боруссия" Дортмунд - 1:6 (0:0)
Голы: Азар, 54 - 0:1, Санчо, 57 - 0:2, Хунемайер, 72 (с пенальти) - 1:3, Санчо, 74 - 1:3, Хакими, 85 - 1:4, Шмельцер, 89 - 1:5, Санчо, 90+1 - 1:6
"Боруссия" Д: Бюрки, Аканджи, Пишчек, Хуммельс, Хакими (Морей, 87), Санчо, Джан (Балерди, 87), Азар, Дилэйни (Витцель, 69), Брандт (Рейна, 80), Геррейру (Шмельцер, 80).
Предупреждения:
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|29
|67
|2
|Боруссия Дортмунд
|28
|57
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|29
|56
|4
|Байер Леверкузен
|29
|56
|5
|РБ Лейпциг
|28
|55
|6
|Вольфсбург
|29
|42
|7
|Хоффенхайм
|29
|42
|8
|Фрайбург
|29
|38
|9
|Герта
|29
|38
|10
|Шальке
|29
|37
|11
|Кельн
|28
|34
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|28
|32
|13
|Аугсбург
|29
|31
|14
|Унион Берлин
|29
|31
|15
|Майнц 05
|29
|28
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|29
|27
|17
|Вердер Бремен
|28
|25
|18
|Падерборн
|28
|19