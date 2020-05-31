Дортмундская "Боруссия" уничтожила "Падерборн" в матче Бундеслиги

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Дортмундская "Боруссия" уничтожила "Падерборн" в матче Бундеслиги

В 29-м туре чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на выезде разгромила "Падерборн" со счетом 6:1. Победу "шмелями" принесли хет-трик Джейдона Санчо, а также голы Торгана Азара, Ашрафа Хакими и Марселя Шмельцера. У хозяев отличился Уве Хунемайер.

"Боруссия" занимает второе место в Бундеслиге с семиочковым отставанием от "Баварии". "Падерборн" остался на последнем, 18-м месте.

"Падерборн" – "Боруссия" Дортмунд - 1:6 (0:0)
Голы: Азар, 54 - 0:1, Санчо, 57 - 0:2, Хунемайер, 72 (с пенальти) - 1:3, Санчо, 74 - 1:3, Хакими, 85 - 1:4, Шмельцер, 89 - 1:5, Санчо, 90+1 - 1:6

"Боруссия" Д: Бюрки, Аканджи, Пишчек, Хуммельс, Хакими (Морей, 87), Санчо, Джан (Балерди, 87), Азар, Дилэйни (Витцель, 69), Брандт (Рейна, 80), Геррейру (Шмельцер, 80).
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