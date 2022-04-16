Дортмундская "Боруссия" уничтожила "Вольфсбург"
Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен
В матче 30-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на своем поле разгромила "Вольфсбург" со счетом 6:1.
Победу дортмундцам принесли дубль Эрлинга Холанда, голы Тома Роте, Акселя Витселя, Мануэля Аканджи и Эмре Джана. В составе гостей отличился Ридле Баку.
"Боруссия", набрав 63 очка, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. "Вольфсбург" с 34 очками остался на 13-й позиции.
"Боруссия" - "Вольфсбург" - 6:1 (5:0)
Голы: Роте, 24 - 1:0, Витсель, 26 - 2:0, Аканджи, 28 - 3:0, Джан, 35 - 4:0, Холанд, 38 - 5:0, Холанд, 54 - 6:0, Баку, 82 - 6:1
"Боруссия": Кобел, Джан, Аканджи (Понграчич, 65), Загаду, Роте, Беллингем, Витсель (Рейньер, 77), Вольф, Ройс, Брандт (Мукоко, 65), Холанд.
"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Борнау, Лакруа (Мбабу, 45), Герардт, Арнольд, Шлагер (Вранкс, 63), Баку, Крузе (Русильон,46), Винд (Биалек, 83), Нмеча.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20