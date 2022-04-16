Дортмундская "Боруссия" уничтожила "Вольфсбург"

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Дортмундская "Боруссия" уничтожила "Вольфсбург"

Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

В матче 30-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на своем поле разгромила "Вольфсбург" со счетом 6:1.

Победу дортмундцам принесли дубль Эрлинга Холанда, голы Тома Роте, Акселя Витселя, Мануэля Аканджи и Эмре Джана. В составе гостей отличился Ридле Баку.

"Боруссия", набрав 63 очка, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. "Вольфсбург" с 34 очками остался на 13-й позиции.

"Боруссия" - "Вольфсбург" - 6:1 (5:0)
Голы: Роте, 24 - 1:0, Витсель, 26 - 2:0, Аканджи, 28 - 3:0, Джан, 35 - 4:0, Холанд, 38 - 5:0, Холанд, 54 - 6:0, Баку, 82 - 6:1

"Боруссия": Кобел, Джан, Аканджи (Понграчич, 65), Загаду, Роте, Беллингем, Витсель (Рейньер, 77), Вольф, Ройс, Брандт (Мукоко, 65), Холанд.

"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Борнау, Лакруа (Мбабу, 45), Герардт, Арнольд, Шлагер (Вранкс, 63), Баку, Крузе (Русильон,46), Винд (Биалек, 83), Нмеча.

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