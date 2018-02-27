Дортмундская "Боруссия" упустила победу над "Аугсбургом"

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Дортмундская "Боруссия" упустила победу над "Аугсбургом"

В рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" на своём поле не сумела обыграть "Аугсбург".

"Боруссия Д" – "Аугсбург" - 1:1

Голы: Ройс, 16 - 1:0, Данзо, 73 - 1:1.

"Боруссия Д": Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер, Пищек, Топрак, Гётце, Вайгль, Шюррле, Кастро (Дауд, 62), Ройс (Пулишич, 76), Батшуайи.

"Аугсбург": Хитц, Данзо, Макс, Фрамбергер (Хеллер, 56), Хинтереггер, Грегорич, Шмид, Гу Чжа Чхоль, Моравек (Паркер, 77), Каюби (Качар, 90), Хедира.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 24 60
2 Боруссия Дортмунд 24 41
3 Шальке 24 40
4 Айнтрахт Франкфурт 24 39
5 Байер Леверкузен 24 38
6 РБ Лейпциг 24 38
7 Боруссия Менхенгладбах 24 34
8 Аугсбург 24 32
9 Хоффенхайм 24 32
10 Ганновер 96 24 32
11 Герта 24 31
12 Штутгарт 24 30
13 Фрайбург 24 29
14 Вердер Бремен 24 26
15 Вольфсбург 24 25
16 Майнц 05 24 24
17 Гамбург 24 17
18 Кельн 24 17
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