Дортмундская "Боруссия" усилилась французским защитником

Защитник "Майнца" Абду Диалло стал игроком дортмундской "Боруссии".

Как сообщает официальный сайт клуба, француз заключил с "шмелями" соглашение до 2023 года.

По неподтвержденным данным, Диалло обошелся "Боруссии" в 28 миллионов евро.

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