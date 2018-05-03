Дортмундская "Боруссия" усилит вратарскую линию

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Дортмундская "Боруссия" усилит вратарскую линию

"Боруссия" Дортмунд согласовала переход вратаря "Аугсбурга" Марвина Хитца, сообщает Bild.

По сведениям издания, дортмундский клуб подпишет голкипера летом, когда у него завершится контракт с "Аугсбургом". Таким образом он достанется "Боруссии" бесплатно.

В этом сезоне 30-летний Хитц провел за "Аугсбург" 32 матча и пропустил 42 мяча. При этом он в 9 матчах сохранял ворота в неприкосновенности.

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