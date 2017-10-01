Дортмундская "Боруссия" установила клубный рекорд

В рамках седьмого тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" в гостях одолела "Аугсбург" со счётом 2:1.

Таким образом, "шмели" выдали лучший старт в Бундеслиге в истории клуба, не проиграв в семи матчах.

"Боруссия" в новом сезоне шесть раз победила и однажды сыграла вничью. | http://soccernews.ru