Дортмундская "Боруссия" установила клубный рекорд

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Дортмундская "Боруссия" установила клубный рекорд

Дортмундская "Боруссия" вчера разгромила "Штутгарт" (4:0).

По сведениям Gracenote, "шмели" впервые в истории клуба забили не менее 4 мячей в 4 играх чемпионата кряду.

До этого нынешние лидеры Бундеслиги обыгрывали "Аугсбург" (4:3), "Байер" (4:2) и "Нюрнберг" (7:0).

Напомним, что летом дортмундский клуб возглавил Люсьен Фавр.

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