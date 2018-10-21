Дортмундская "Боруссия" установила клубный рекорд

Дортмундская "Боруссия" вчера разгромила "Штутгарт" (4:0).

По сведениям Gracenote, "шмели" впервые в истории клуба забили не менее 4 мячей в 4 играх чемпионата кряду.

До этого нынешние лидеры Бундеслиги обыгрывали "Аугсбург" (4:3), "Байер" (4:2) и "Нюрнберг" (7:0).

Напомним, что летом дортмундский клуб возглавил Люсьен Фавр.

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