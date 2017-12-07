Дортмундская "Боруссия" уступает "Реалу" и отправляется в Лигу Европы
Ну вот так быстро и незаметно подошел к концу групповой раунд Лиги Чемпионов, в последний игровой день которого проходило несколько интереснейших противостояний. Одой из самых громких вывесок, безусловно, стала встреча на "Сантьяго Бернабеу" между мадридским "Реалом" и дортмундской "Боруссией". Как и ровно год назад, сегодня испанцы и немцы завершали еврокубковую осень на самом большом столичном стадионе. Правда, тогда настроение у обеих коллективов было хорошее, так как, что одни, что вторые забронировали себе место в плей-офф Лиги Чемпионов. Сейчас же ситуация сложилась таким образом, что "шмели" уже не могли ни при каких раскладах претендовать на хотя бы второе место в квартете "Н". Более того, проигрыш "Реалу" и в случае набранных очков АПОЭЛ на "Уэмбли" подопечные Петера Боша пролетали и мимо Лиги Европы.
В свою очередь, "сливочным" оставалось отстаивать только престиж своего клуба, потому как выше второй строчки им уже не суждено было подняться. Зинедин Зидан поставил в приоритет дела внутрииспанские, иначе как объяснить решение французского специалиста выставить полурезервный стартовый состав. Свой шанс с первых минут получили Тео Эрнандес, Матео Ковачич, Лукас Васкес и Борха Майораль. Немного удивил тренерский штаб "Боруссии", который решил оставить в запасе таких игроков, как Топрак, Вайгль, Шюррле и Ярмоленко.
Хозяева поля выдали отличное начало поединка, достаточно легко уже к 12-й минуте оформив свое преимущество в два мяча. Сначала Борха Майораль легко реализовал момент после результативного паса Иско. А чуть позже наступил звездный час Роналду. Португальский бомбардир классным удар из-за пределов штрафной расстрелял "девятку" ворот Романа Бюрки, тем самым побив очередной рекорд. До экватора первого тайма дортмундцы не были похожи сами на себя, просто не держался в их ногах мяч.
Гораздо интереснее стали выглядеть "шмели" во второй половине первого тайма. Несколько прекрасных возможностей забить в ворота Кейлора Наваса имели гости из Германии, но реализовали всего лишь один. Обамеянг точным ударом головой забил в ворота своего любимого клуба, замкнув подачу Шмельцера. Гол в раздевалку придал уверенности гостям и уже в самом дебюте второй половины встречи подопечные Боша восстановили паритет. Кагава вывел габонского форварда на свидание с кипером и тот со второй попытки все-таки оформил дубль. После этого игра стала откровенно скучной и так продолжалась до тех пор, пока Лукас Васкес на 81-й минуте не вырвал победу для "галактикос".
Итак, дортмундская "Боруссия" не смогла взять очки на "Сантьяго Бернабеу", но благодаря победе "Тоттенхэма" в параллельном матче, "шмели" отправляются в Лигу Европы.
"Реал" Мадрид – "Боруссия" Дортмунд – 3:2
Голы: Майораль, 8 – 1:0, Роналду, 12 – 2:0, Обамеянг, 43 – 2:1, Обамеянг, 49 – 2:2, Васкес, 81 – 3:2
"Реал": Навас, Начо, Серхио Рамос, Варан (Асенсио, 38), Эрнандес, Каземиро, Ковачич (Себальос, 58), Иско (Льоренте, 69), Васкес, Роналду, Майораль
"Боруссия": Бюрки, Сократис, Суботич, Шмельцер, Бартра (Топрак, 80), Шахин (Вайгль, 65), Дауд, Геррейру, Пулишич, Кагава (Ярмоленко, 90+1), Обамеянг
Богдан Архипенко
Также читайте! Отчет матча "Ливерпуль" - "Спартак" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Топ-30 самых дорогих игроков мира в возрасте до 21 года: часть 2
-
Изо льда да в пламень: выступления ЦСКА и "Спартака" в Лиге Чемпионов
-
Битва за путевку в плей-офф: "Заря" попробует во второй раз переиграть "Атлетик"
-
"Зенит" и "Реал Сосьедад" в очном противостоянии определят победителя группы
-
Битва за первое место: киевское "Динамо" принимает белградский "Партизан"
Лента новостей
-
Озил принял решение по своему будущему
-
Эссьен: "Азар может уйти в "Реал" и с легкостью выиграть "Золотой мяч"
-
ПСЖ определился с приоритетным кандидатом на замену Эмери
-
Мутко: "За матч с Бразилией РФС не понес никаких расходов"
-
"Атлетико" теряет Гризманна
-
У "Реала" появилась новая трансферная цель в АПЛ
-
На Сери появился новый претендент из числа европейских топ-клубов
-
Кульков назвал причины разгромного поражения "Спартака" от "Ливерпуля"
-
Азар назвал свою трансферную стоимость
-
Зидан не заинтересован в подписании Де Хеа
-
Зимой "Валенсия" планирует усилиться защитником "Барселоны"
-
Кержаков: "Российский футбол вновь продемонстрировал свой уровень"
-
Зимой "Барселона" может приобрести замену для Маскерано
-
Лига Чемпионов: итоги и символическая сборная заключительного тура
-
Перед игрой с "Севильей" "Реал" потерял еще одного ключевого игрока
-
Коутиньо не исключил свой переход в "Барселону" в январе
-
Ингс близок к уходу из "Ливерпуля"
-
Московское "Динамо" хочет арендовать хавбека ЦСКА
-
"Антальяспор" уволил Леонардо
-
УЕФА назвала 8 номинантов на звание игрока недели в Лиге Чемпионов
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Базель
|6
|12
|3
|ЦСКА Москва
|6
|9
|4
|Бенфика
|6
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|15
|2
|Бавария Мюнхен
|6
|15
|3
|Селтик
|6
|3
|4
|Андерлехт
|6
|3
|Группа C
|М
|О
|1
|Рома
|6
|11
|2
|Челси
|6
|11
|3
|Атлетико Мадрид
|6
|7
|4
|Карабах
|6
|2
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Ювентус
|6
|11
|3
|Спортинг Лиссабон
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|6
|12
|2
|Севилья
|6
|9
|3
|Спартак Москва
|6
|6
|4
|Марибор
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|15
|2
|Шахтер Донецк
|6
|12
|3
|Наполи
|6
|6
|4
|Фейеноорд
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|6
|14
|2
|Порту
|6
|10
|3
|РБ Лейпциг
|6
|7
|4
|Монако
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Тоттенхэм
|6
|16
|2
|Реал Мадрид
|6
|13
|3
|Боруссия Дортмунд
|6
|2
|4
|АПОЭЛ
|6
|2