Дортмундская "Боруссия" уступает "Реалу" и отправляется в Лигу Европы

Ну вот так быстро и незаметно подошел к концу групповой раунд Лиги Чемпионов, в последний игровой день которого проходило несколько интереснейших противостояний. Одой из самых громких вывесок, безусловно, стала встреча на "Сантьяго Бернабеу" между мадридским "Реалом" и дортмундской "Боруссией". Как и ровно год назад, сегодня испанцы и немцы завершали еврокубковую осень на самом большом столичном стадионе. Правда, тогда настроение у обеих коллективов было хорошее, так как, что одни, что вторые забронировали себе место в плей-офф Лиги Чемпионов. Сейчас же ситуация сложилась таким образом, что "шмели" уже не могли ни при каких раскладах претендовать на хотя бы второе место в квартете "Н". Более того, проигрыш "Реалу" и в случае набранных очков АПОЭЛ на "Уэмбли" подопечные Петера Боша пролетали и мимо Лиги Европы.

В свою очередь, "сливочным" оставалось отстаивать только престиж своего клуба, потому как выше второй строчки им уже не суждено было подняться. Зинедин Зидан поставил в приоритет дела внутрииспанские, иначе как объяснить решение французского специалиста выставить полурезервный стартовый состав. Свой шанс с первых минут получили Тео Эрнандес, Матео Ковачич, Лукас Васкес и Борха Майораль. Немного удивил тренерский штаб "Боруссии", который решил оставить в запасе таких игроков, как Топрак, Вайгль, Шюррле и Ярмоленко.

Хозяева поля выдали отличное начало поединка, достаточно легко уже к 12-й минуте оформив свое преимущество в два мяча. Сначала Борха Майораль легко реализовал момент после результативного паса Иско. А чуть позже наступил звездный час Роналду. Португальский бомбардир классным удар из-за пределов штрафной расстрелял "девятку" ворот Романа Бюрки, тем самым побив очередной рекорд. До экватора первого тайма дортмундцы не были похожи сами на себя, просто не держался в их ногах мяч.

Гораздо интереснее стали выглядеть "шмели" во второй половине первого тайма. Несколько прекрасных возможностей забить в ворота Кейлора Наваса имели гости из Германии, но реализовали всего лишь один. Обамеянг точным ударом головой забил в ворота своего любимого клуба, замкнув подачу Шмельцера. Гол в раздевалку придал уверенности гостям и уже в самом дебюте второй половины встречи подопечные Боша восстановили паритет. Кагава вывел габонского форварда на свидание с кипером и тот со второй попытки все-таки оформил дубль. После этого игра стала откровенно скучной и так продолжалась до тех пор, пока Лукас Васкес на 81-й минуте не вырвал победу для "галактикос".

Итак, дортмундская "Боруссия" не смогла взять очки на "Сантьяго Бернабеу", но благодаря победе "Тоттенхэма" в параллельном матче, "шмели" отправляются в Лигу Европы.

"Реал" Мадрид – "Боруссия" Дортмунд – 3:2

Голы: Майораль, 8 – 1:0, Роналду, 12 – 2:0, Обамеянг, 43 – 2:1, Обамеянг, 49 – 2:2, Васкес, 81 – 3:2

"Реал": Навас, Начо, Серхио Рамос, Варан (Асенсио, 38), Эрнандес, Каземиро, Ковачич (Себальос, 58), Иско (Льоренте, 69), Васкес, Роналду, Майораль

"Боруссия": Бюрки, Сократис, Суботич, Шмельцер, Бартра (Топрак, 80), Шахин (Вайгль, 65), Дауд, Геррейру, Пулишич, Кагава (Ярмоленко, 90+1), Обамеянг

Богдан Архипенко

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