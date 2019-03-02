Дортмундская "Боруссия" уступила "Аугсбургу" и подарила "Баварии" шанс догнать себя по очкам
В рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги "Аугсбург" одержал победу над дортмундской "Боруссией". "Шмели" по-прежнему возглавляют турнирную таблицу, однако "Бавария" в случае победы над менхенгладбахской "Боруссией", сравняется с ними по очкам.
"Аугсбург" - "Боруссия" Д 2:1
Голы: Чжи Дон Вон, 24 - 1:0, Чжи Дон Вон, 67 - 2:0, Пако Алькасер, 81 - 2:1
"Аугсбург": Кобель, Макс, Стафилидис (Тайгль, 17), Данзо, Хан, Байер (Гетце, 89), Грегорич, Ку Чжа Чхоль, Чжи Дон Вон (Кордова, 83), Хедира, Шмид.
"Боруссия" Д: Бюрки, Диалло, Хакими, Загаду, Аканджи, Гетце, Витцель, Бруун Ларсен (Филипп, 76), Санчо, Ройс (Пако Алькасер, 66), Дилэйни (Геррейру, 66).
Предупреждения: Геррейру (81), Хан (84).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|23
|54
|2
|Бавария Мюнхен
|23
|51
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|23
|43
|4
|РБ Лейпциг
|23
|42
|5
|Вольфсбург
|23
|38
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|23
|37
|7
|Байер Леверкузен
|23
|36
|8
|Хоффенхайм
|23
|34
|9
|Вердер Бремен
|23
|32
|10
|Герта
|23
|32
|11
|Майнц 05
|23
|30
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|23
|28
|13
|Фрайбург
|23
|27
|14
|Шальке
|23
|23
|15
|Аугсбург
|23
|18
|16
|Штутгарт
|23
|16
|17
|Ганновер 96
|23
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|23
|13