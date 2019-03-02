Дортмундская "Боруссия" уступила "Аугсбургу" и подарила "Баварии" шанс догнать себя по очкам

В рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги "Аугсбург" одержал победу над дортмундской "Боруссией". "Шмели" по-прежнему возглавляют турнирную таблицу, однако "Бавария" в случае победы над менхенгладбахской "Боруссией", сравняется с ними по очкам.

"Аугсбург" - "Боруссия" Д 2:1

Голы: Чжи Дон Вон, 24 - 1:0, Чжи Дон Вон, 67 - 2:0, Пако Алькасер, 81 - 2:1

"Аугсбург": Кобель, Макс, Стафилидис (Тайгль, 17), Данзо, Хан, Байер (Гетце, 89), Грегорич, Ку Чжа Чхоль, Чжи Дон Вон (Кордова, 83), Хедира, Шмид.

"Боруссия" Д: Бюрки, Диалло, Хакими, Загаду, Аканджи, Гетце, Витцель, Бруун Ларсен (Филипп, 76), Санчо, Ройс (Пако Алькасер, 66), Дилэйни (Геррейру, 66).

Предупреждения: Геррейру (81), Хан (84).

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