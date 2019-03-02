Дортмундская "Боруссия" уступила "Аугсбургу" и подарила "Баварии" шанс догнать себя по очкам

1 Теги аугсбургборуссия дортмунд

Дортмундская "Боруссия" уступила "Аугсбургу" и подарила "Баварии" шанс догнать себя по очкам

В рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги "Аугсбург" одержал победу над дортмундской "Боруссией". "Шмели" по-прежнему возглавляют турнирную таблицу, однако "Бавария" в случае победы над менхенгладбахской "Боруссией", сравняется с ними по очкам.

"Аугсбург" - "Боруссия" Д 2:1

Голы: Чжи Дон Вон, 24 - 1:0, Чжи Дон Вон, 67 - 2:0, Пако Алькасер, 81 - 2:1

"Аугсбург": Кобель, Макс, Стафилидис (Тайгль, 17), Данзо, Хан, Байер (Гетце, 89), Грегорич, Ку Чжа Чхоль, Чжи Дон Вон (Кордова, 83), Хедира, Шмид.

"Боруссия" Д: Бюрки, Диалло, Хакими, Загаду, Аканджи, Гетце, Витцель, Бруун Ларсен (Филипп, 76), Санчо, Ройс (Пако Алькасер, 66), Дилэйни (Геррейру, 66).

Предупреждения: Геррейру (81), Хан (84).  

Читайте также: Эффект бабочки в футболе: как один подкат сломал карьеру Абу Диаби. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ilgabukhmareva19

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/sportdoma

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Голкипер "Манчестер Юнайтед" попал в Книгу рекордов Гиннесса

Голкипер "Манчестер Юнайтед" попал в Книгу рекордов Гиннесса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 23 54
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 23 51
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 23 43
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 23 42
5 Вольфсбург Вольфсбург 23 38
6 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 23 37
7 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 23 36
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 23 34
9 Вердер Бремен Вердер Бремен 23 32
10 Герта Герта 23 32
11 Майнц 05 Майнц 05 23 30
12 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 23 28
13 Фрайбург Фрайбург 23 27
14 Шальке Шальке 23 23
15 Аугсбург Аугсбург 23 18
16 Штутгарт Штутгарт 23 16
17 Ганновер 96 Ганновер 96 23 14
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов