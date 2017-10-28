Дортмундская "Боруссия" уступила "Ганноверу" и другие результаты 10-го тура Бундеслиги
В рамках 10-го тура немецкой Бундеслиги "Байер" обыграл "Кельн", "Ганновер" - дортмундскую "Боруссию", "Герта" - "Гамбург", менхенгладбахская "Боруссия" - "Хоффенхайм", а "Шальке" разошелся миром с "Вольфсбургом".
"Байер" - "Кельн" - 2:1
Голы: Гирасси, 23 - 0:1, Бэйли, 54 - 1:1, Бендер, 74 - 2:1.
"Байер": Лено, Ретсос (Хенрикс, 46), Та, Бендер, Венделл, Баумгартлингер, Арангуис, Бэйли (Кор, 89), Хаверц (Аларио, 46), Брандт, Фолланд.
"Кельн": Т. Хорн, Соренсен, Марох (Клунтер, 46), Хайнц, Я. Хорн, Осако (Хандверкер, 64), Леманн (Йойич, 77), Озджан, Битенкур, Гирасси, Цоллер.
"Ганновер" - "Боруссия" (Дортмунд) - 4:2
Голы: Жонатас, 20 - 1:0 (пенальти), Загаду, 27 - 1:1, Бебу, 40 - 2:1, Ярмоленко, 52 - 2:2, Клаус, 60 - 3:2, Бебу, 86 - 4:2.
"Ганновер": Чаунер, Зорг, Сане, Антон, Корб, Швеглер, Бакалож, Остжолек, Бебу (Майер, 90), Клаус (Харник, 75), Жонатас (Фуллкруг, 80).
"Боруссия": Бюрки, Бартра, Сократис, Загаду, Шмельцер, Кастро (Кагава, 46), Шахин (Геррейро, 66), Гетце, Ярмоленко (Шюррле, 74), Обамеянг, Пулишич.
Удаление: Загаду, 59.
"Герта" - "Гамбург" - 2:1
Голы: Штарк, 17 - 1:0, Рекик, 50 - 2:0, Арп, 73 - 2:1.
"Герта": Ярштайн, Пекарик, Лангкамп, Рекик, Платтенхардт, Шелбред, Штарк, Вайзер, Лазаро (Майер, 87), Калу (Торунаригха, 90+1), Ибишевич (Зельке, 73).
"Гамбург": Матениа, Маврай, Пападопулос, Ван Дронгелен, Дикмайер, Экдаль (Арп, 56), Сакаи, Дуглас, Хан (Хунт, 67), Вуд (Ито, 56), Костич.
"Хоффенхайм" - "Боруссия" (Менхенгладбах) - 1:3
Голы: Демирбей, 25 - 1:0, Азар, 61 - 1:1, Гинтер, 79 - 1:2, Вестергорд, 82 - 1:3.
"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума, Фогт, Пош (Окс, 82), Кадерабек (Рупп, 50), Демирбей, Гейгер, Амири, Шульц, Ут (Крамарич, 35), Вагнер.
"Боруссия": Зоммер, Янчке (Джонсон, 71), Эльведи, Вестергор, Вендт, Хофманн (Херрманн, 15), Гинтер, Закария, Грифо, Штиндль (Оксфорд, 89), Азар.
"Шальке" - "Вольфсбург" - 1:1
Голы: Бенталеб, 43 - 1:0 (пенальти), Ориги, 90+3 - 1:1.
"Шальке": Фарманн, Стамбули, Налдо, Керер, Калиджури, Харит (Коноплянка, 83), Майер, Бенталеб (Маккенни, 77), Очипка, Ди Санто (Реезе, 75), Бургшталлер.
"Вольфсбург": Кастельс, Верхаг, Удуокхаи, Брукс, Тиссеран (Дидави, 66), Гилавоги (Ориги, 77), Арнольд, Блащиковски (Димата, 82), Малли, Герхардт, Гомес.
Нереализованный пенальти: Гомес, 61.
Напомним, в центральном матче тура "Бавария" сыграет против "РБ Лейпциг". | soccernews.ru
опрос
главное
-
Битва за чемпионство в первом круге: "Зенит" схлестнется с "Локомотивом"
-
Жаркое противостояние Каталонии и Мадрида: "Реал" едет на встречу с "Жироной"
-
Голы Месси и Паулиньо приносят "Барселоне" победу над "Атлетиком"
-
"Вильярреал" увозит ничью со стадиона "Атлетико"
-
Гол Азара приносит "Челси" выездную победу над "Борнмутом"
Лента новостей
-
Хайнкес похвалил Хамеса за игру в матче с "РБ Лейпцигом"
-
Тренер "Жироны" ответил на вопрос, будет ли персональная опека против Роналду
-
Монтелла: "Исход встречи решил топ-футболист, создавший два гола из ничего"
-
Бускетс: "Тер Штеген сыграл ключевую роль в нашей победе"
-
Соуза основной кандидат на смену Монтеллы
-
Без права на ошибку: "Наполи" принимает "Сассуоло" на "Сан-Паоло"
-
Битва за чемпионство в первом круге: "Зенит" схлестнется с "Локомотивом"
-
Жаркое противостояние Каталонии и Мадрида: "Реал" едет на встречу с "Жироной"
-
Вальверде прокомментировал победу над "Атлетиком"
-
Горетцка испытывает проблемы с мышцами ноги
-
Шалимов как минимум до зимы останется у руля "Краснодара"
-
Перес решил не продавать Бэйла
-
"Севилья" – "Леганес" - 2:1 (обзор)
-
"Севилья" не без труда взяла верх над "Леганесом"
-
"Челси" готовит сумасшедшее предложение по Саулю
-
Фонсека: "Ничья со "Сталью" проявила недооценку противника"
-
Глушаков: "В матче с "Ростовом" сработало старое футбольное правило"
-
"Ливерпуль" теряет Ловрена
-
"Боавишта" – "Порту" - 0:3 (обзор)
-
"Порту" на выезде разгромил "Боавишту"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|10
|23
|2
|Боруссия Дортмунд
|10
|20
|3
|РБ Лейпциг
|10
|19
|4
|Ганновер 96
|10
|18
|5
|Шальке
|10
|17
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|10
|17
|7
|Хоффенхайм
|10
|16
|8
|Байер Леверкузен
|10
|15
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|10
|15
|10
|Герта
|10
|13
|11
|Аугсбург
|9
|12
|12
|Майнц 05
|10
|11
|13
|Вольфсбург
|10
|10
|14
|Штутгарт
|9
|10
|15
|Фрайбург
|9
|8
|16
|Гамбург
|10
|7
|17
|Вердер Бремен
|9
|5
|18
|Кельн
|10
|2