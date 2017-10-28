Дортмундская "Боруссия" уступила "Ганноверу" и другие результаты 10-го тура Бундеслиги

В рамках 10-го тура немецкой Бундеслиги "Байер" обыграл "Кельн", "Ганновер" - дортмундскую "Боруссию", "Герта" - "Гамбург", менхенгладбахская "Боруссия" - "Хоффенхайм", а "Шальке" разошелся миром с "Вольфсбургом".

"Байер" - "Кельн" - 2:1

Голы: Гирасси, 23 - 0:1, Бэйли, 54 - 1:1, Бендер, 74 - 2:1.

"Байер": Лено, Ретсос (Хенрикс, 46), Та, Бендер, Венделл, Баумгартлингер, Арангуис, Бэйли (Кор, 89), Хаверц (Аларио, 46), Брандт, Фолланд.

"Кельн": Т. Хорн, Соренсен, Марох (Клунтер, 46), Хайнц, Я. Хорн, Осако (Хандверкер, 64), Леманн (Йойич, 77), Озджан, Битенкур, Гирасси, Цоллер.

"Ганновер" - "Боруссия" (Дортмунд) - 4:2

Голы: Жонатас, 20 - 1:0 (пенальти), Загаду, 27 - 1:1, Бебу, 40 - 2:1, Ярмоленко, 52 - 2:2, Клаус, 60 - 3:2, Бебу, 86 - 4:2.

"Ганновер": Чаунер, Зорг, Сане, Антон, Корб, Швеглер, Бакалож, Остжолек, Бебу (Майер, 90), Клаус (Харник, 75), Жонатас (Фуллкруг, 80).

"Боруссия": Бюрки, Бартра, Сократис, Загаду, Шмельцер, Кастро (Кагава, 46), Шахин (Геррейро, 66), Гетце, Ярмоленко (Шюррле, 74), Обамеянг, Пулишич.

Удаление: Загаду, 59.

"Герта" - "Гамбург" - 2:1

Голы: Штарк, 17 - 1:0, Рекик, 50 - 2:0, Арп, 73 - 2:1.

"Герта": Ярштайн, Пекарик, Лангкамп, Рекик, Платтенхардт, Шелбред, Штарк, Вайзер, Лазаро (Майер, 87), Калу (Торунаригха, 90+1), Ибишевич (Зельке, 73).

"Гамбург": Матениа, Маврай, Пападопулос, Ван Дронгелен, Дикмайер, Экдаль (Арп, 56), Сакаи, Дуглас, Хан (Хунт, 67), Вуд (Ито, 56), Костич.

"Хоффенхайм" - "Боруссия" (Менхенгладбах) - 1:3

Голы: Демирбей, 25 - 1:0, Азар, 61 - 1:1, Гинтер, 79 - 1:2, Вестергорд, 82 - 1:3.

"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума, Фогт, Пош (Окс, 82), Кадерабек (Рупп, 50), Демирбей, Гейгер, Амири, Шульц, Ут (Крамарич, 35), Вагнер.

"Боруссия": Зоммер, Янчке (Джонсон, 71), Эльведи, Вестергор, Вендт, Хофманн (Херрманн, 15), Гинтер, Закария, Грифо, Штиндль (Оксфорд, 89), Азар.

"Шальке" - "Вольфсбург" - 1:1

Голы: Бенталеб, 43 - 1:0 (пенальти), Ориги, 90+3 - 1:1.

"Шальке": Фарманн, Стамбули, Налдо, Керер, Калиджури, Харит (Коноплянка, 83), Майер, Бенталеб (Маккенни, 77), Очипка, Ди Санто (Реезе, 75), Бургшталлер.

"Вольфсбург": Кастельс, Верхаг, Удуокхаи, Брукс, Тиссеран (Дидави, 66), Гилавоги (Ориги, 77), Арнольд, Блащиковски (Димата, 82), Малли, Герхардт, Гомес.

Нереализованный пенальти: Гомес, 61.

Напомним, в центральном матче тура "Бавария" сыграет против "РБ Лейпциг". | soccernews.ru