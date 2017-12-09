Дортмундская "Боруссия" уступила "Вердеру" и другие результаты 15-го тура немецкой Бундеслиги

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Дортмундская "Боруссия" уступила "Вердеру" и другие результаты 15-го тура немецкой Бундеслиги

Представляем результаты 15-го тура немецкой Бундеслиги.

"Боруссия" Д – "Вердер" 1:2

Голы: Эггештайн, 26 - 0:1, Обамеянг, 57 - 1:1, Гебре Селассие, 65 - 1:2

"Боруссия" Д: Бюрки, Папастатопулос, Суботич, Шмельцер, Геррейру (Шахин, 46), Пулишич, Дауд (Исак, 82), Ярмоленко (Шюррле, 46), Кагава, Бартра, Обамеянг.

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Аугустинссон, Гебре Селассие, Велькович, Эггештайн, Баргфреде, Бартельс (Кайнц, 33; Бауэр, 84), Дилэйни, Юнузович (Гондорф, 53), Крузе.


"РБ Лейпциг" – "Майнц" 2:2

Голы: Кампль, 29 - 1:0, Квайсон, 39 - 1:1, Вернер (пен), 45 - 2:1, Берггрен, 86 - 2:2

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Бернардо, Клостерманн, Кайзер (Хальстенберг, 83), Лаймер (Брума, 46), Демме, Ильзанкер (Комппер, 46), Кампль, Поульсен, Вернер.

"Майнц": Центнер, Диалло, Бросински, Донати, Балогун, Квайсон (Самперио, 79), Сердар, Фрай (Максим, 79), Латца, Хольтманн (Берггрен, 57), Гбамен.

Предупреждения: Лаймер (23), Ильзанкер (38), Диалло (44), Берггрен (68), Сердар (76).


"Гамбург" – "Вольфсбург" 0:0

"Гамбург": Матения, Пападопулос, Дуглас Сантос, Дикмайер, Маврай, Ито (Вальдшмидт, 60), Юнг, Хунт, Уолас (Экдаль, 78), Костич, Арп (Хан, 83).

"Вольфсбург": Кастельс, Удуохай, Виллиам, Верхаг, Брукс, Гилавоги, Арнольд, Дидави (Осимхен, 90), Малли (Герхардт, 78), Гомес, Ориги (Нтеп, 57).

Предупреждения: Нтеп (59), Дикмайер (61), Костич (71), Виллиам (77).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 15 35
2 РБ Лейпциг 15 27
3 Шальке 15 26
4 Боруссия Менхенгладбах 15 25
5 Байер Леверкузен 15 24
6 Хоффенхайм 14 23
7 Боруссия Дортмунд 15 22
8 Аугсбург 14 22
9 Айнтрахт Франкфурт 15 22
10 Ганновер 96 14 19
11 Вольфсбург 15 18
12 Герта 14 17
13 Штутгарт 15 17
14 Майнц 05 15 16
15 Гамбург 15 15
16 Вердер Бремен 15 14
17 Фрайбург 14 12
18 Кельн 14 3
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