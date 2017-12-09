Дортмундская "Боруссия" уступила "Вердеру" и другие результаты 15-го тура немецкой Бундеслиги
Представляем результаты 15-го тура немецкой Бундеслиги.
"Боруссия" Д – "Вердер" 1:2
Голы: Эггештайн, 26 - 0:1, Обамеянг, 57 - 1:1, Гебре Селассие, 65 - 1:2
"Боруссия" Д: Бюрки, Папастатопулос, Суботич, Шмельцер, Геррейру (Шахин, 46), Пулишич, Дауд (Исак, 82), Ярмоленко (Шюррле, 46), Кагава, Бартра, Обамеянг.
"Вердер": Павленка, Мойсандер, Аугустинссон, Гебре Селассие, Велькович, Эггештайн, Баргфреде, Бартельс (Кайнц, 33; Бауэр, 84), Дилэйни, Юнузович (Гондорф, 53), Крузе.
"РБ Лейпциг" – "Майнц" 2:2
Голы: Кампль, 29 - 1:0, Квайсон, 39 - 1:1, Вернер (пен), 45 - 2:1, Берггрен, 86 - 2:2
"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Бернардо, Клостерманн, Кайзер (Хальстенберг, 83), Лаймер (Брума, 46), Демме, Ильзанкер (Комппер, 46), Кампль, Поульсен, Вернер.
"Майнц": Центнер, Диалло, Бросински, Донати, Балогун, Квайсон (Самперио, 79), Сердар, Фрай (Максим, 79), Латца, Хольтманн (Берггрен, 57), Гбамен.
Предупреждения: Лаймер (23), Ильзанкер (38), Диалло (44), Берггрен (68), Сердар (76).
"Гамбург" – "Вольфсбург" 0:0
"Гамбург": Матения, Пападопулос, Дуглас Сантос, Дикмайер, Маврай, Ито (Вальдшмидт, 60), Юнг, Хунт, Уолас (Экдаль, 78), Костич, Арп (Хан, 83).
"Вольфсбург": Кастельс, Удуохай, Виллиам, Верхаг, Брукс, Гилавоги, Арнольд, Дидави (Осимхен, 90), Малли (Герхардт, 78), Гомес, Ориги (Нтеп, 57).
Предупреждения: Нтеп (59), Дикмайер (61), Костич (71), Виллиам (77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|15
|35
|2
|РБ Лейпциг
|15
|27
|3
|Шальке
|15
|26
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|15
|25
|5
|Байер Леверкузен
|15
|24
|6
|Хоффенхайм
|14
|23
|7
|Боруссия Дортмунд
|15
|22
|8
|Аугсбург
|14
|22
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|15
|22
|10
|Ганновер 96
|14
|19
|11
|Вольфсбург
|15
|18
|12
|Герта
|14
|17
|13
|Штутгарт
|15
|17
|14
|Майнц 05
|15
|16
|15
|Гамбург
|15
|15
|16
|Вердер Бремен
|15
|14
|17
|Фрайбург
|14
|12
|18
|Кельн
|14
|3