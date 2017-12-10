Дортмундская "Боруссия" уволила главного тренера и назначила нового

Наставник дортмундской "Боруссии" Петер Бош был отправлен в отставку.

Как сообщает твиттер клуба, руководство уволило Боша из-за плохих результатов. Напомним, что Бош начал тренировать "Боруссию" этим летом.

Новым наставником был назначен Петер Штегер, ранее возглавлявший "Кельн", он подписал соглашение до конца сезона.

"Боруссия" на данный момент находится на 7-й позиции в Бундеслиге и вышла в 1/16 финала Лиги Европы.

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