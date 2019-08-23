Дортмундская "Боруссия" в гостевом матче обыграла "Кельн"

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Дортмундская "Боруссия" в гостевом матче обыграла "Кельн"

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Кельн" в матче 2-го тура Бундеслиги.

Победный гол забил Ашраф Хакими.

"Кельн" - "Боруссия" - 1:3 (1:0)

Голы: Дрекслер, 29 - 1:0, Санчо, 70 - 1:1, Хакими, 86 - 1:2, Пако Алькасер, 80 - 1:3.

"Кельн": Хорн, Эхизибуэ, Чихос, Борнаув, Хектор, Верстрате, Скири, Дрекслер, Шиндлер (Кайнц, 74), Кордоба (Теродде, 55), Модест (Хегер, 81).

"Боруссия Д": Бюрки, Хуммельс, Аканджи, Пишчек, Шульц (Хакими, 62), Санчо, Витцель, Азар (Бруун Ларсен, 85), Вайгль (Брандт, 62), Ройс, Пако Алькасер.

"Боруссия" занимает 1 место в турнирной таблице Бундеслиги. "Кельн" идет 14-м.

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