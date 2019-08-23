Дортмундская "Боруссия" в гостевом матче обыграла "Кельн"
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Кельн" в матче 2-го тура Бундеслиги.
Победный гол забил Ашраф Хакими.
"Кельн" - "Боруссия" - 1:3 (1:0)
Голы: Дрекслер, 29 - 1:0, Санчо, 70 - 1:1, Хакими, 86 - 1:2, Пако Алькасер, 80 - 1:3.
"Кельн": Хорн, Эхизибуэ, Чихос, Борнаув, Хектор, Верстрате, Скири, Дрекслер, Шиндлер (Кайнц, 74), Кордоба (Теродде, 55), Модест (Хегер, 81).
"Боруссия Д": Бюрки, Хуммельс, Аканджи, Пишчек, Шульц (Хакими, 62), Санчо, Витцель, Азар (Бруун Ларсен, 85), Вайгль (Брандт, 62), Ройс, Пако Алькасер.
"Боруссия" занимает 1 место в турнирной таблице Бундеслиги. "Кельн" идет 14-м.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|2
|6
|2
|РБ Лейпциг
|1
|3
|3
|Фрайбург
|1
|3
|4
|Фортуна Дюссельдорф
|1
|3
|5
|Байер Леверкузен
|1
|3
|6
|Вольфсбург
|1
|3
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|1
|3
|8
|Герта
|1
|1
|9
|Бавария Мюнхен
|1
|1
|10
|Боруссия Менхенгладбах
|1
|1
|11
|Шальке
|1
|1
|12
|Падерборн
|1
|0
|13
|Хоффенхайм
|1
|0
|14
|Вердер Бремен
|1
|0
|15
|Кельн
|2
|0
|16
|Майнц 05
|1
|0
|17
|Аугсбург
|1
|0
|18
|Унион Берлин
|1
|0