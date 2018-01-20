Дортмундская "Боруссия" в гостях не сумела обыграть "Герту"

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Дортмундская "Боруссия" в гостях не сумела обыграть "Герту"

В рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги берлинская "Герта" в родных стенах поделила очки с дортмундской "Боруссией".

"Герта" – "Боруссия Д" - 1:1

Голы: Зельке, 46 - 1:0, Кагава, 71 - 1:1.

"Герта": Крафт, Вайзер, Штарк, Платтенхардт, Дуда (Лекки, 77), Шелбред, Майер, Лустенбергер, Лазаро, Зельке, Калу (Дарида, 84).

"Боруссия Д": Бюрки, Папастатопулос, Толян, Пишчек, Топрак, Шюррле, Кагава, Пулишич (Ярмоленко, 85), Гетце (Исак, 67), Санчо, Вайгль.

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6 Боруссия Менхенгладбах 18 28
7 Аугсбург 18 27
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