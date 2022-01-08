Дортмундская "Боруссия" в результативном матче одолела "Айнтрахт"
Фото: твиттер "Боруссии"
В рамках 18-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" одержала волевую победу над "Айнтрахтом".
Таким образом, "шмели" воспользовались поражением "Баварии" и сократили отставание от лидера до 6 очков.
"Айнтрахт" - "Боруссия" Д 2:3
Голы: Борре, 15 - 1:0, Борре, 24 - 2:0, Азар, 71 - 2:1, Беллингем, 87 - 2:2, Дауд, 89 - 2:3
"Айнтрахт": Трапп, Чендлер, Хинтереггер, Ндика, Тута, Костич, Роде (Якич, 66), Хрустич (Пасиенсия, 90), Камада (Хасебе, 79), Линдстрем (Ламмерс, 66), Борре.
"Боруссия" Д: Кобель, Менье, Хуммельс, Джан, Геррейру, Брандт (Азар, 65), Дауд, Беллингем, Ройс (Витцель, 90), Мален, Холанд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20