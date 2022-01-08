Дортмундская "Боруссия" в результативном матче одолела "Айнтрахт"

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Дортмундская "Боруссия" в результативном матче одолела "Айнтрахт"Фото: твиттер "Боруссии"

В рамках 18-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" одержала волевую победу над "Айнтрахтом".

Таким образом, "шмели" воспользовались поражением "Баварии" и сократили отставание от лидера до 6 очков.

"Айнтрахт" - "Боруссия" Д 2:3

Голы: Борре, 15 - 1:0, Борре, 24 - 2:0, Азар, 71 - 2:1, Беллингем, 87 - 2:2, Дауд, 89 - 2:3

"Айнтрахт": Трапп, Чендлер, Хинтереггер, Ндика, Тута, Костич, Роде (Якич, 66), Хрустич (Пасиенсия, 90), Камада (Хасебе, 79), Линдстрем (Ламмерс, 66), Борре.

"Боруссия" Д: Кобель, Менье, Хуммельс, Джан, Геррейру, Брандт (Азар, 65), Дауд, Беллингем, Ройс (Витцель, 90), Мален, Холанд.

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